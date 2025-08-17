Суд поместил под домашний арест признавшегося в стрельбе по туристу в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский турист Константин Белозеров назвал причастного к его ранению. Подозреваемый Нурий Хагуш признался в применении огнестрельного оружия. Суд отказался заключить его под стражу и отправил на два месяца под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", россиянин Константин Белозеров был ранен в Гаграх после конфликта из-за дресс-кода. По словам супруги, ее принуждали сказать, что муж ранен в результате несчастного случая. Источники сообщили, что в конфликте участвовал один из абхазских чиновников.

Следственное управление МВД проводит расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 и частью 1 статьи 217 УК 27 марта 2025 года по факту нанесения огнестрельного ранения Белозерову Константину Анатольевичу, имевшего место 13 марта текущего года в г. Гагра.

Пострадавший при стрельбе в Абхазии турист Константин Белозеров 5 августа дал показания, в которых впервые назвал лицо, причастное к его ранению, а также дал информацию о сложившихся между ними взаимоотношениях за время оказания медицинской помощи, сообщило Следственное управление МВД Абхазии.

12 августа 2025 года в МВД явился житель города Гагра Нурий Хагуш, который сообщил следствию об обстоятельствах инцидента с Константином Белозеровым и применения им огнестрельного оружия, в результате чего последнему был причинен тяжкий вред здоровью, проинформировало "Апсны Пресс".