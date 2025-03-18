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15:34, 18 марта 2025

Абхазские власти пытаются представить ранение туриста как несчастный случай

Журналистка на месте происшествия. 16 марта 2025 года. Скриншот видео https://www.instagram.com/dtpsochi/reel/DHPtguTS_Bq/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россиянин Константин Белозеров находится в реанимации сочинской больницы после огнестрельного ранения в Гаграх, полученного после конфликта из-за дресс-кода. По словам супруги, ее принуждали сказать, что муж ранен в результате несчастного случая. Источники сообщили, что в конфликте участвовал один из абхазских чиновников.

Турист из Петербурга Константин Белозеров  получил на отдыхе в Абхазии огнестрельное ранение. Он находится в реанимации, сообщила изданию 78.ru  жена пострадавшего Олеся Белозерова.

По ее словам, семья вместе с подругой отдыхала в Гаграх. 13 марта, когда они отправились на море, Константин шел с голым торсом, что не понравилось местным жителям, которые стали грубо требовать, чтобы он надел майку. Перепалка вылилась в драку, затем один из местных жителей достал пистолет и начал хаотично стрелять в разные стороны. Одна из пуль попала туристу в ногу, но когда он упал, собравшиеся продолжили бить его, рассказала Олеся Белозерова. Петербуржец упал, но местные не остановились и продолжили бить "лежачего".

По ее словам, когда муж попал в больницу, к ней пришел мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он посоветовал женщине удалить видео конфликта, если она его снимала. Она также сообщила, что ее  убедили сообщить, что муж купался в море и напоролся на штырь, поэтому заработал сквозное колотое ранение. Позднее его перевели в больницу в Сочи, где Олеся сообщила об истинной причине раны у супруга, говорится в публикации.

Белозеров остается в крайне тяжелом состоянии, сообщило издание "Республика" 17 марта.

У Белозерова крайне большая кровопотеря. В сопроводительных документах, с которыми Белозерова доставили в больницу, было написано, что он напоролся на штырь, сообщило издание "Аиашара".

"Абхазский портал" 17 марта со ссылкой на источники сообщил, что в Сочи выехала группа людей, которые намерены принудить жену Белозерова дать комментарий о том, что в ее мужа никто не стрелял, и он сам напоролся на металлический штырь.

Отметим, что МВД Абхазии 15 марта в официальном сообщении проинформировало, что россиянин был доставлен в больницу в колотым ранением голени.

Причина давления на жену Белозерова - то, что среди группы абхазских участников конфликта находился один из крупных чиновников, проинформировало  17 марта JamNews.

"Кавказский узел" также писал, что российские туристы, раненные в 2021 году при стрельбе в пансионате в Абхазии, заявили, что получили угрозы в соцсетях. Авторы сообщений, по словам пострадавших, обвинили их в том, что они сами спровоцировали нападавшего.

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Автор: "Кавказский узел"

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