Флаги Грузии и Евросоюза. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

12 марта 2020, 10:46

Грузия ввела ограничения на въезд жителей стран Европы из-за коронавируса

Грузинские власти ввели обязательное подтверждение на отсутствие коронавируса для въезжающих из Германии, Франции, Австрии и Испании. Министерства и ведомства перешли на круглосуточный режим чрезвычайной работы, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Как сообщал "Кавказский узел", депутаты парламента Грузии с 12 марта переведены на дистанционный формат работы, число зараженных коронавирусом в стране составляет 24 человека, в карантине пребывают 298 человек, в стационаре – 46.

Все граждане Грузии, возвращающиеся из Германии, Франции, Австрии и Испании, будут проходить 14-дневный карантинный режим, а иностранные граждане, въезжающие из этих стран, должны предоставить медицинское свидетельство о прохождении теста на коронавирус или пройти двухнедельный карантин, сказал 12 марта в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель" премьер-министр Грузии Георгий Гахария. 

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. После информации о первом зараженном в Грузии границы с ней закрыли Абхазия и Южная Осетия. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Азербайджане, где их 11 марта стало 15, и в Армении, где выявлены четыре заболевших, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Гахария добавил, что все органы правительства переходят на круглосуточный режим чрезвычайной работы. "Правительственные ведомства переходят на круглосуточный чрезвычайный режим работы, особенно это касается министерства здравоохранения, министерства внутренних дел, министерства образования, министерства юстиции, министерства иностранных дел и пограничной службы", –  перевел слова Гахарии корреспондент "Кавказского узла".

Премьер-министр назвал соблюдение гражданами правил самоизоляции ключевыми в профилактике коронавируса. Он призвал полицию принять активное участие в надзоре за их соблюдением. "Призываю граждан, находящихся в самоизоляции, строго придерживаться правил. Я также призываю министерство внутренних дел в полной координации с министерством здравоохранения обеспечить надлежащее соблюдение гражданами правил", – привел 12 марта слова Гахарии грузинский телеканал "Рустави-2".

Георгий Гахария рекомендовал всем государственным и частным организациям Грузии перевести сотрудников на удаленный формат работы, сообщил сегодня "Sputnik-Грузия".

Тестирование на заражение коронавирусом, помимо медицинского центра в Лугаре, будет проводиться в Кутаиси и Батуми. Сотрудники центров в Кутаиси и Батуми уже прошли обучение в лаборатории Лугара, сказал 12 марта в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи" директор Национального центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Новости о распространении коронавируса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Десятки жителей Абхазии не могут попасть домой из Грузии из-за карантина по коронавирусу", "Абхазия заявила о полном закрытии границы с Грузией с 14 марта", "Грузинских чиновников решено ограничить в поездках за рубеж из-за коронавируса".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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