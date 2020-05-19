Число зараженных в Ростовской области выросло на 131 за сутки

19 мая 2020, 13:45

До 2645 выросло число инфицированных COVID-19 в Ростовской области. За период эпидемии выздоровели 874 заболевших.

Как писал "Кавказский узел", на 18 мая в Ростовской области коронавирус был подтвержден у 2514 человек. За период эпидемии в регионе умер 31 пациент, выздоровели 809.

"За последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 131 и, по состоянию на утро 19 мая, достигло 2645 человек", - говорится в сообщении на странице правительства Ростовской области в Instagram.

По данным правительства, за период эпидемии выздоровели 874 заболевших, в том числе 65 - за сутки. В стационарах лечатся 416 пациентов, 21 из них - в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких. Под медицинским наблюдением - 7065 человек.

Новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах региона. В Ростове-на-Дону всего выявлено 28 случаев заражения, в Каменске-Шахтинском - семь, Новошахтинске и Шахтах - по шесть, в Таганроге и Батайске - по четыре. По двое - в Волгодонске и Новочеркасске, а также Миллеровском, Веселовском и Зерноградском районах. В Азове и Гуково - по одному. В Сальском районе за период эпидемии - 14 инфицированных, в Советском - 11, Белокалитвинском - девять, Мясниковском - восемь, Заветинском - шесть, Аксайском - пять, Кагальницком - четыре, Песчанокопском - три. По одному случаю заражения - в Красносулинском, Багаевском, Каменском, Шолоховском районах, сообщило правительство региона.

"В общей сложности инфицированные COVID-19 зарегистрированы на сегодня в 54 из 55 муниципальных образований Ростовской области, за исключением Родионово-Несветайского района", - сказано в сообщении.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".