Более половины инфицированных COVID-19 в Азербайджане выздоровели

20 апреля 2020, 18:47

Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане выросло на 38 человек и составило 1436. Более половины из них уже выздоровели, это 791 человек.

Как писал "Кавказский узел", к 19 апреля число умерших от коронавируса в Азербайджане достигло 19, а общее число случаев заражения - 1398.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, он продлен до 4 мая. Людям старше 65 лет, которые не имеют трудовых контрактов, запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сегодня сообщил о 38 новых случаях инфицирования COVID-19. При этом отмечено, что 79 человек за сутки вылечились. Общее число инфицированных достигло 1436. Из них 791 человек был вылечен, 19 - скончались. В больницах специального режима остаются 626 человек. Таким образом, более половины инфицированных коронавирусом излечились.

Из находящихся на лечении в медучреждениях состояние 16 оценивается как тяжелое, 23- средней тяжести, остальных – стабильное, отмечается в сообщении оперштаба.

В Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что на сегодняшний день, проведено 86 607 тестирований на коронавирус.

Отметим, что превышение числа выздоровевших над числом новых случаев заражения этой инфекцией в Азербайджане сохраняется пятые сутки.

О том, что число выздоравливающих в стране вторые сутки подряд превышает число новых случаев заражения, 17 апреля заявил президент Ильхам Алиев. Впервые число излечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество зараженных в Азербайджане 12 апреля, обратил внимание автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона".

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов, как не допустить заражения, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина в разных странах мира опубликована в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

