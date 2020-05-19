Число зараженных COVID-19 в Кабардино-Балкарии возросло до 1886

19 мая 2020, 12:53

62 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Кабардино-Балкарии за последние сутки. Число пациентов с COVID-19 увеличилось до 417.

Как сообщал "Кавказский узел", к 18 мая число заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 1824 при 420 выздоровевших пациентах, число умерших составляет семь. В госпиталях находились 395 человек, на амбулаторном лечении - 365.

На сегодняшний день в республике 1886 подтвержденных случаев заражения COVID-19. В трех больницах проходят лечение 417 человек, амбулаторно - 393. Бессимптомно переносят вирус 608 человек, в том числе 192 ребенка, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе Кабардино-Балкарии.

По данным штаба, дома под медицинским наблюдением находятся 2264 человека. За период эпидемии умерли семь зараженных, выздоровел 461, в том числе 41 - за сутки. В обсерваторах изолированы четыре человека.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".