Предприниматели Абхазии пожаловались на нехватку господдержки

16 апреля 2020, 19:42

Отсрочки по таможенным сборам и налогам, которую предоставили власти, недостаточно для спасения бизнеса от разорения, заявили абхазские предприниматели.

Как информировал "Кавказский узел", власти Абхазии с 8 и минимум до 20 апреля закрыли границу с Россией. Пропускают только аккредитованных в Абхазии работников иностранных дипмиссий и российских военных. Разрешены и грузоперевозки. Это оставило без заработка трудоустроенных там жителей Абхазии и занятых в сфере обслуживания туристов. По ту сторону границы остались аптеки и больницы, в которые ездили жители приграничных сел.

В Абхазии с 28 марта действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее, 25 марта, власти Абхазии запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и до 1 мая ограничили въезд туристов. Из-за коронавируса сокращено количество выпускных экзаменов в школах, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Режим ЧС вынудил владельцев торговых точек в Абхазии свернуть торговлю, а собственники гостиниц отменили брони.

Бизнесмены заявили, что близки к банкротству

Абхазский предприниматель Отар Инарба рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что владеет бизнесом по аренде жилой и коммерческой недвижимости в Гагре и Сухуме, но из-за запрета на торговлю потерял всех арендаторов. "От той поддержки государства, которую объявили, мне не легче - все арендаторы закрыли свои магазины. Соответственно, я потерял заработок полностью. Люди, которые арендуют квартиры, также оказались неплатежеспособными. Я никого не выгнал, все живут, но многие даже не могут вносить коммунальные платежи", - посетовал предприниматель.

Он подчеркнул, что господдержки не достаточно для того, чтобы частные предприниматели смогли пережить карантин и не обанкротиться. "Я считаю, что непродовольственные магазины тоже должны быть открыты, но с исполнением всех мер безопасности. Ведь и в продовольственном магазине можно подхватить вирус. Люди остались без работы, без денег, а финансовую помощь им государство не обещает. Тем, кому совсем плохо, помогают только волонтеры", - указал Отар Инарба.

Владелица гостиницы в Сухуме Ирина Салия рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что взяла в российском банке крупный кредит на строительство дополнительного корпуса гостиницы. "Туристический бизнес в полном упадке - уже начинался сезон, люди потихоньку начинали приезжать. Мы в прошлом году испытывали нехватку площадей размещения, было очень много туристов, поэтому решили расшириться. Сейчас у меня нет никаких доходов, со строителями рассчиталась кредитными деньгами, весь персонал распущен по домам, гостиница обесточена", - сообщила Ирина Салия.

Она сомневается, что туристический сезон начнется. Салия отметила, что у потенциальных отдыхающих из России снизилась платежеспособность, поэтому вряд ли они поедут на отдых, даже если границу откроют. "Нам нужна поддержка государства. У меня в штате 35 человек работали, я им стабильно, независимо от сезона, платила зарплату. Сейчас они брошены на произвол судьбы. Государство не собирается им помогать, как и тысячам гражданам Абхазии, которые остались без работы", - резюмировала предпринимательница.

Хорошо идет бизнес только у предпринимателей, которые торгуют продовольствием, добавила она. "Рынки закрыты, все покупатели идут к ним, отменены таможенные пошлины", - указала Салия.



Директор компании "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что предприятие приостановило работу 30 марта, все сотрудники отправлены в оплачиваемые отпуска. Ачба отметил, что сможет платить зарплату сотрудникам не больше двух месяцев. Основным потребителем продукции компании является Россия, последняя партия через границу была отправлена 31 марта, сообщил он.

"Государство не может помочь предпринимателям, поскольку нет денег, сбор налогов приостановлен, а это фактически единственный источник дохода страны. Государство, наоборот, просит предпринимателей о помощи", - указал Ачба. Он считает, что если карантинные мероприятия затянутся, это принесет непоправимый ущерб абхазской экономике.

В Абхазии зафиксированы три случая заражения. Все они жили в одной девятиэтажке в Гагре, все жильцы дома изолированы в своих квартирах. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Дефицита лекарств и продуктов нет, заявили чиновники

2 апреля и.о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал декрет о мерах поддержки субъектов предпринимательства в связи с режимом чрезвычайного положения. В соответствии с декретом с 1 апреля по 31 мая отменен специальный налог на отдельные виды деятельности и патентной системы налогообложения, продлен срок предоставления отсрочки по уплате таможенных платежей до 1 мая 2020 года без взимания процентов, срок сдачи бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности организациями, за исключением бюджетных, и индивидуальных предпринимателей, перенесен с 15 апреля 2020 года на первый рабочий день по истечении 14 календарных дней с момента прекращения действия чрезвычайного положения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" министр финансов Абхазии Джансух Нанба.

"С 1 апреля по 1 мая действует постановление об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины значимых продовольственных товаров первой необходимости, медикаментов и медицинских средств защиты. Ввоз продовольствия и медикаментов через российскую границу не приостанавливался", - сообщил Нанба.

Он отметил, что в постановлении указаны конкретные товары, которые вошли в список продуктов первой необходимости: мясо, рыба, яйца, овощи и фрукты, чай, рис, масло подсолнечное, сахар, изделия из недрожжевого теста, хлеб, хлебобулочные изделия, соль. От ввозной пошлины освобождены все виды лекарственных средств, медицинская одежда, перчатки, бахилы, дезсредства. По словам Нанбы, дефицита лекарственных средств и продуктов в Абхазии нет.



Представитель оперативного штаба, замминистра здравоохранения Алхас Конджария рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что доставкой продовольствия и медикаментов одиноким пожилым людям, малоимущим и многодетным семьям занимаются благотворительные фонды, волонтеры и предприниматели. "Сейчас мы пытаемся собрать воедино всех волонтеров и тех, кто помогает нуждающимся, чтобы объединить усилия, чтобы охватить помощью всех нуждающихся", - рассказал Конджария. Он отметил, что штаб сформировал реестр нуждающихся, который постоянно обновляется.

Отметим, что с 14 марта была полностью закрыта и граница между Абхазией и Грузией. Жители приграничных районов Абхазии после введения ограничений на выезд в Грузию также жаловались, что это лишает их заработка. Часть из них оказалась на территории Грузии и не смогла вернуться назад.