Число выздоровевших от коронавируса на Ставрополье увеличилось до пяти

04 апреля 2020, 16:42

С подозрением на заражение коронавирусом в Ставропольском крае находятся 18 человек. При этом выписан еще один пациент, и число выздоровевших составило пять, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", к 1 апреля официальное число зараженных жителей Ставропольского края достигло 10, выздоровел первый пациент. Ко 2 апреля число зараженных выросло до 15, при этом выздоровели еще три человека, в больнице остались 11 инфицированных.

Коронавирусная инфекция подозревается у 18 жителей Ставрополья, сообщил сегодня губернатор региона Владимир Владимиров.

"Под подозрением на возможное заражение в нашем крае сейчас находятся 18 человек.

Это жители Андроповского района, Кировского района, Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя. Мы ждем результатов повторных проб", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Он также сообщил, что из остававшихся 11 заболевших еще один выздоровел и уже выписан из больницы. "Таким образом, общее число выздоровевших пациентов - уже 5 человек. Состояние остающихся на лечении - стабильное", - отметил он.

По словам губернатора, введенные ограничительные меры, режим обязательной самоизоляции продолжат действовать на Ставрополье до 30 апреля.

Напомним, режим самоизоляции в Ставропольском крае изначально был введен с 31 марта до 6 апреля. Разрешается выходить из дома лишь в крайних случаях - это обращение за неотложной медицинской помощью, следование к месту работы (если она не приостановлена), выход к ближайшему магазину или аптеке. Пассажирские перевозки между муниципалитетами прекращены, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".