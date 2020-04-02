Медработникам в Кабардино-Балкарии назначены доплаты за борьбу с коронавирусом

02 апреля 2020, 16:38

Ежемесячные доплаты в 20-50 тысяч рублей установлены для медицинских работников в Кабардино-Балкарии, которые помогают зараженным коронавирусом пациентам.

Как писал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 1 апреля число зараженных достигло восьми.

Глава Кабардино-Балкарии сегодняшним указом предписал ежемесячно начислять дополнительную зарплату сотрудникам республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, "осуществляющим деятельность в условиях повышенной опасности заражения новой коронавирусной инфекцией, имеющим непосредственный контакт с лицами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, или с лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также работающим с биологическим материалом, полученным от указанных лиц, и осуществляющим работу в комплектах специальной защитной одежды в условиях возможного заражения новой коронавирусной инфекцией".

Согласно указу, врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием будут дополнительно получать по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал - по 30 тысяч рублей, младший и прочий медперсонал - по 25 тысяч рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены и тем, кто не имеет непосредственного контакта с зараженными и их анализами - по 30, 25 и 20 тысяч рублей соответственно. Правительству республики поручено изыскать средства на эти цели "за счет бюджетных и внебюджетных источников", говорится в указе, опубликованном сегодня на сайте главы Кабардино-Балкарии.

С 18 марта в Кабардино-Балкарии действует режим повышенной готовности. 30 марта закрылись торговые точки, рынки - работают только продуктовые магазины и аптеки. 31 марта глава региона внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, предписав самоизоляцию большой группе местных жителей и требование ко всем покидать дом только по необходимости, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".