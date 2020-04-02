Жители Адыгеи пожаловались на проблемы из-за запрета автобусных поездок

02 апреля 2020, 15:39

В Адыгее, где число зараженных коронавирусом сегодня выросло до пяти, приостановлена работа общественного транспорта. Работники предприятий Майкопа, живущие в пригороде, рассказали, что теперь вынуждены искать попутчиков, чтобы попасть на работу и домой.

Как писал "Кавказский узел", к 30 марта коронавирус подтвердился у четырех жителей Адыгеи. В тот же день глава республики Мурат Кумпилов ввел в регионе режим самоизоляции людей.

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусу, в Адыгее подтвержден еще один случай коронавируса. Таким образом, количество зараженных жителей республики выросло до пяти, сообщает сегодня "Интерфакс-Юг". "Тяжелых больных нет. У одного пациента состояние средней тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии", - цитирует агентство сообщение пресс-службы Минздрава Адыгеи.

С 1 апреля до особого распоряжения в Адыгее приостановлена работа общественного транспорта, в том числе рейсы автобусов и маршруток между аулами и Майкопом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, руководителям работающих предприятий рекомендовано организовать подвоз сотрудников к месту работы и обратно с использованием средств дезинфекции и защиты.

Сообщение о том, что в Майкопе и пригородах будет приостановлена работа общественного транспорта, поступило вечером 31 марта на смс-сервис "Кавказского узла". "Оперштаб в Адыгее принял решение полностью остановить работу всего общественного транспорта в Майкопе и пригородах с 1 апреля", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Черкесский активист Шамсудин Негуч назвал эти меры излишними, поскольку многие жители аулов и поселков республики ездят на работу в Майкоп, а часть из них работает на производствах с непрерывным циклом, которые не остановлены в связи с пандемией.

"Им каким-то образом нужно добираться до работы, а с отменой общественного транспорта у этих людей возникают колоссальные проблемы. Они вынуждены ловить попутки, вызывать такси. Если чиновники считают, что попутки менее опасны, чем общественный транспорт, то это не так", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шамсудин Негуч.

Трамвайные и троллейбусные сети есть только в крупных городах, а остальными перевозками, особенно междугородними, занимаются частники, которые сейчас остались без работы, отметил Негуч.

Сам активист живет в ауле Афипсип Тахтамукайского района, недалеко от Краснодара. "Моя супруга работает в Краснодаре, в аптеке. Предприятие выдало ей справку, что она там работает. Я ее отвожу на работу, привожу обратно", - рассказал он.

Жители Адыгеи вынуждены добираться на работу на попутках

Сотрудник Майкопского хлебозавода Аслан раньше ездил из аула на работу на маршрутке, а сейчас вынужден ловить попутки. "Нам сказали на предприятии, что не могут отправить дежурку в каждый аул. [...] Машин утром вообще нет, я несколько километров шел пешком, пока меня не подобрал добрый человек. Никто не останавливается, хотя я в маске и перчатках", - пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" Аслан.

С аналогичной проблемой столкнулась жительница одного из аулов Мадина, которая работает в государственной аптеке в Майкопе. "Мне нужно к 8 утра быть на работе, раньше я на первом автобусе выезжала на работу, вот второй день договариваюсь с соседями. В нашей семье нет автомобиля", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, средств на такси у нее нет. "Как можем, так и выкручиваемся. Особенно тяжело возвращаться обратно с работы. В чат нашего аула начинаю писать с обеда, ищу того, кто поздно вечером поедет в аул. Это нелегко, люди самоизолировались по домам. От меня еще шарахаются, считают, что аптека - рассадник вирусов", - посетовала Мадина.

Владелец транспортной компании, которая занимается перевозками в Адыгее, сообщил на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла", что его предприятие закупило средства защиты для водителей, а также антисептические средства для обработки автобусов до того, как движение транспорта в Адыгее было полностью остановлено.

Кроме того, предприниматель взял в лизинг несколько автобусов, поскольку возникла необходимость обновить автопарк предприятия. "Я не смогу внести следующий платеж, не смогу сделать ни одного текущего платежа за электроэнергию, вывоз мусора, воду. Даже однодневный простой ведет к неизбежному банкротству. У меня миллионные долги", - рассказал мужчина.

По его словам, все сотрудники отправлены в неоплачиваемые отпуска на неопределенный срок. "Мы не можем никому платить компенсации, потому что работали и без того фактически в убыток", - пояснил владелец предприятия.

Помощи от властей предприниматель, по его словам, не ожидает. "Нам никто не поможет. [...] Режим ЧС не введен, никаких компенсаций не будет. Их запреты носят рекомендательный характер, но попробуй выйти на линию, накажут... Скорее всего, я буду в ближайшее время распродавать автобусы, чтобы заплатить обязательные платежи и вернуть хоть часть кредита", - сказал предприниматель.

О том, как распространяется коронавирус в регионах юга России и на Южном Кавказе, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Также на главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".