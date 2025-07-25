×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:45, 25 июля 2025

Уроженец Таджикистана получил длительный срок за подготовку поджога храма в Майкопе

Южный окружной военный суд. Фото: Правительство РО.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд приговорил Идриса Идибекова к 17 годам лишения свободы за подготовку теракта в одном из храмов Майкопа.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 гожа суд арестовал Идибекова по делу о подготовке нападения на храм. Сообщалось также, что у задержанного двойное гражданство - России и Таджикистана.

У задержанного біли изъяты зажигательная смесь и флаг террористической организации, сообщила ФСБ. В опубликованной ведомством видеозаписи в ходе допроса он сообщил, что, посмотрев ролики сторонников "Исламского государства"*, планировал зарезать охранника и поджечь здание.

Уроженец Таджикистана Идрис Идибеков был приговорен к 17 годам лишения свободы за попытку совершения теракта в Михайло-Архангельском храме Майкопа и за участие в деятельности "Исламского государства"*. Решение вынес Южный окружной военный суд, сообщил ТАСС.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — заявил судья, слова которого приводит РИА «Новости».

По версии обвинения, летом 2024 года, находясь в Адыгее, Идибеков познакомился с сирийцем, которого убедил присоединиться вместе с ним к «Исламскому государству»* и участвовать в боевых действиях. Кроме того, Идибеков предложил сирийцу совместно организовать теракт.

«Подсудимый приобрел 15 литров бензина, кухонный нож, а также изготовил флаг «ИГ»*, подготовил текст для видеообращения о совершенном преступлении, приобрел авиабилет на рейс «Сочи-Стамбул», чтобы скрыться на территории иностранного государства после совершения преступления», — цитирует RTVI пресс-службу военного суда.

Теракт должен был произойти ночью 11 июля 2024 года. Идибеков и сириец, который к тому моменту уже действовал в рамках оперативного мероприятия ФСБ, были задержаны силовиками близ храма.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня 2024 года, в День Святой Троицы, являющийся одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

24 июня опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб отметили, что нападения боевиков в Махачкале и Дербенте можно было предотвратить, если бы силовые структуры тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли должное внимание превентивной работе. Охрана религиозных объектов в Дагестане была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей.

"Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
00:13, 24 июля 2025
Боец из Адыгеи убит в военной операции
Росгвардия. Фото: https://rosguard.gov.ru/
18:54, 21 июля 2025
Замначальника подразделения Росгвардии арестован в Адыгее по делу о взятке
Российские военные. Скриншот фото Минобороны России от 19.07.25, https://t.me/mod_russia/54816?single.
20:53, 19 июля 2025
Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России
Военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
04:56, 11 июля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000
Политзаключенные. Фото: https://www.facebook.com/100064755154224/photos/1127458536089308/
00:53, 9 июля 2025
Дело двух верующих из Адыгейска дошло до суда
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Ульви Гасанли. Фото: https://abzas.org/az/2025/7/abzas-mediann-direktoru-ulvb68f50f1-c/
25 июля 2025, 11:55
Ухудшилось состояние здоровья голодающего в заключении Гасанли

Песок с мазутом в Воскресенском. Стоп-кадр видео Kub_mash от 23.07.25, https://t.me/kub_mash/9680/
24 июля 2025, 19:53
Оперштаб сообщил об очередном переносе сроков вывоза песка с мазутом из Воскресенского

Михаил Серенко. Фото: https://t.me/newsv1/79733
24 июля 2025, 14:54
Волгоградский политолог арестован на два месяца

Зарема Мусаева. Фото: https://www.facebook.com/russia.usembassy/posts принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
24 июля 2025, 11:55
Четыре года колонии-поселения запросило обвинение для Заремы Мусаевой

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше