Уроженец Таджикистана получил длительный срок за подготовку поджога храма в Майкопе

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Южный окружной военный суд приговорил Идриса Идибекова к 17 годам лишения свободы за подготовку теракта в одном из храмов Майкопа.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 гожа суд арестовал Идибекова по делу о подготовке нападения на храм. Сообщалось также, что у задержанного двойное гражданство - России и Таджикистана.

У задержанного біли изъяты зажигательная смесь и флаг террористической организации, сообщила ФСБ. В опубликованной ведомством видеозаписи в ходе допроса он сообщил, что, посмотрев ролики сторонников "Исламского государства"*, планировал зарезать охранника и поджечь здание.

Уроженец Таджикистана Идрис Идибеков был приговорен к 17 годам лишения свободы за попытку совершения теракта в Михайло-Архангельском храме Майкопа и за участие в деятельности "Исламского государства"*. Решение вынес Южный окружной военный суд, сообщил ТАСС.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — заявил судья, слова которого приводит РИА «Новости».

По версии обвинения, летом 2024 года, находясь в Адыгее, Идибеков познакомился с сирийцем, которого убедил присоединиться вместе с ним к «Исламскому государству»* и участвовать в боевых действиях. Кроме того, Идибеков предложил сирийцу совместно организовать теракт.

«Подсудимый приобрел 15 литров бензина, кухонный нож, а также изготовил флаг «ИГ»*, подготовил текст для видеообращения о совершенном преступлении, приобрел авиабилет на рейс «Сочи-Стамбул», чтобы скрыться на территории иностранного государства после совершения преступления», — цитирует RTVI пресс-службу военного суда.

Теракт должен был произойти ночью 11 июля 2024 года. Идибеков и сириец, который к тому моменту уже действовал в рамках оперативного мероприятия ФСБ, были задержаны силовиками близ храма.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня 2024 года, в День Святой Троицы, являющийся одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

24 июня опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб отметили, что нападения боевиков в Махачкале и Дербенте можно было предотвратить, если бы силовые структуры тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли должное внимание превентивной работе. Охрана религиозных объектов в Дагестане была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей.

"Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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