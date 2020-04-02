Число пациентов с коронавирусом на Ставрополье выросло до 15

02 апреля 2020, 17:16

Четверо жителей Ставропольского края выздоровели после инфицирования коронавирусом, в больнице остаются 11 зараженных.

Как сообщал "Кавказский узел", к 1 апреля официальное число зараженных жителей Ставропольского края достигло 10, выздоровел первый пациент.

Коронавирус подтвердился у еще пяти пациентов, сообщил сегодня губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. "Мы ждали результатов повторных исследований по девяти пациентам, у которых было подозрение на коронавирус. К сожалению, у пяти из них диагноз сегодня подтвердился.Таким образом, за все время коронавирусной инфекцией в крае заразилось 15 человек. Из них уже выздоровели четыре человека. 11 остаются под наблюдением врачей в изолированных боксах" - написал губернатор на своей странице в Instagram.

За сутки подтверждены пять случаев заражения коронавирусом в Ставропольском крае, сообщил, в свою очередь, на своем сайте Роспотребнадзор.

Число выписанных достигло четырех, они полностью здоровы, заверил краевой Минздрав. У госпитализированных болезнь протекает бессимптомно. Самоизоляцию соблюдают 2165 человек, приехавших из-за границы или имевших контакты с заболевшими. Сняты с медицинского наблюдения 1699 человек. С 23 марта по 1 апреля проведено порядка восемь тысяч тестов на коронавирус, отчиталось сегодня ведомство на своем сайте.

С 31 марта в Ставропольском крае введен режим самоизоляции. Он продлится до 6.00 6 апреля. Разрешается выходить из дома лишь в крайних случаях - это обращение за неотложной медицинской помощью, следование к месту работы (если она не приостановлена), выход к ближайшему магазину или аптеке. Пассажирские перевозки между муниципалитетами прекращены, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".