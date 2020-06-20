Двое жителей Кабардино-Балкарии умерли от коронавируса за сутки

20 июня 2020, 15:01

Число умерших от COVID-19 в Кабардино-Балкарии достигло 45, зараженных - 4361.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июня общее число умерших за период пандемии в Кабардино-Балкарии составило 43, зараженных - 4285.

За минувшие сутки в республике скончались еще два пациента с COVID-19 - мужчины 1938 и 1945 годов рождения из Нальчика. Общее число умерших составило 45. За сутки зарегистрировано 76 случаев заражения, всего за период пандемии - 4361, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.

По данным ведомства, 2305 зараженных выздоровели. В госпиталях - 1341 пациент, из них в реанимациях - 63. 1520 человек остаются на амбулаторном лечении, 2095 - дома под медицинским наблюдением.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".