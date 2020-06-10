В больнице. Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 июня 2020, 18:51

Ставрополье стало лидером в СКФО по суточному приросту смертей от COVID-19

Из трех смертей от коронавируса, зафиксированных в Северо-Кавказском федеральном округе за сутки, две пришлись на Ставропольский край и одна на Кабардино-Балкарию.

Как писал "Кавказский узел", к 7 июня в СКФО насчитывалось 534 случая смерти от коронавируса, из которых 303 приходились на Дагестан. Суточный прирост летальных случаев тогда составил 11: пять были зафиксированы в Дагестане, два - в Кабардино-Балкарии, три - в Ставропольском крае и один - в Карачаево-Черкесии. Дагестан был лидером в округе также по числу новых случаев заражения и общему числу инфицированных.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 10.35 мск 10 июня в Северо-Кавказском федеральном округе умерли три человека, из них два – в Ставропольском крае и один - в Кабардино-Балкарии, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число умерших от коронавируса в СКФО выросло до 552. Наибольшее число смертей (309) зафиксировано в Дагестане. Ставропольский край занимает вторую строчку в этом антирейтинге с 65 умершими. В Ингушетии от коронавируса умерли 62 человека, в Северной Осетии – 57. В остальных регионах округа число смертей значительно ниже: в Кабардино-Балкарии с начала пандемии умерли 34 человека, в Чечне - 16, а в Карачаево-Черкесии – девять.

Помимо смертей от коронавируса, 820 жителей Дагестана еще к 22 мая скончались от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как COVID-19, со ссылкой на представителя федерального медицинского центра Ирину Трагиру сообщила мэрия Дербента. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности многие из вошедших в статистику смертей от внебольничной пневмонии умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Дагестан сохранил лидерство и по числу новых случаев заражения. За сутки в СКФО тесты на вирус подтвердились у 432 пациентов, в том числе у 98 человек в Дагестане. В Ставропольском крае зафиксировано 85 новых случаев инфицирования, в Карачаево-Черкесии – 78, в Кабардино-Балкарии – 77, в Северной Осетии и в Ингушетии –  по 39, в Чечне – 16.

По общему числу заражений в СКФО с большим отрывом также продолжает лидировать Дагестан, где этот показатель к утру 10 июня достиг 6175. В Кабардино-Балкарии насчитывается 3576 случаев заражения с начала пандемии, в Северной Осетии – 3403, на Ставрополье – 3338, в Ингушетии – 2438, в Карачаево-Черкесии – 1807, в Чечне – 1400.

При этом в Дагестане выздоровело более половины зараженных – 4635, и активных больных сегодня 1230. В трех регионах СКФО активных больных заметно больше: так, в Кабардино-Балкарии их 1711, на Ставрополье – 1623, в Карачаево-Черкесии – 1308. Еще в трех регионах округа число активных больных меньше, чем в Дагестане: в Ингушетии - 724, в Чечне – 311, а в Северной Осетии – 204. Всего к 10 июня коронавирус подтвердился в СКФО у 22 137 человек, но зараженными вирусом остаются 7111 из них.

По числу зараженных на 100 тысяч населения лидирует Северная Осетия, где этот показатель составляет 488,35. В Ингушетии этот показатель составляет 480,81, в Кабардино-Балкарии – 411,82, в Карачаево-Черкесии – 388,16, в Дагестане – 198,50, на Ставрополье – 119,06, в Чечне – 94,68.

По данным на 1 января 2020 года, самым населенным регионом в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте Росстата.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Озвучены детали подготовки ингушских мечетей к пятничным намазам", "Решение властей Чечни помочь женихам с калымом удивило пользователей соцсети", "Сотрудники скорой Черкесска пожаловались на невнимание прокуратуры к их проблемам".

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