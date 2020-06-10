Два пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки

10 июня 2020, 09:31

Число смертей пациентов с диагнозом COVID-19 в Ставропольском крае возросло до 65, за сутки коронавирус подтвержден у 85 человек, сообщил губернатор.

Как сообщал "Кавказский узел", на 9 июня в Ставропольском крае число заражений коронавирусом составило 3253, количество умерших пациентов с COVID-19 достигло 63.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Общее число инфицированных коронавирусом на Ставрополье увеличилось до 3338, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "За сутки скончались еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Глубоко соболезную родным", – написал сегодня Владимиров на своей странице в Instagram.

В регионе за сутки выписаны 163 пациента, у 85 подтверждено заражение. Всего выписаны из-под меднаблюдения 1650 человек, отметил губернатор.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".