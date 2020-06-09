Число умерших от COVID-19 на Ставрополье возросло до 63

09 июня 2020, 08:34

В Ставропольском крае за сутки умер еще один пациент с коронавирусом, а тесты на инфекцию подтвердились у 86 человек, сообщил губернатор.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июня в Ставропольском крае число случаев заражения коронавирусом составило 3167, количество смертей пациентов с COVID-19 достигло 62.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На Ставрополье количество смертей пациентов с коронавирусом возросло до 63, сообщил сегодня губернатор региона Владимир Владимиров. "Всего на сегодня выписано уже 1487 человек, в том числе — 85 за вчерашний день. Вместе с тем, к сожалению, есть и один летальный исход. Самые глубокие соболезнования родным и близким", – написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Общее число инфицированных достигло 3253, за сутки выявлено 86 новых зараженных, динамика распространения заболевания COVID-19 регионе существенно не меняется. Прирост новых случаев за последние сутки, практически, равен числу выздоровевших пациентов, отметил губернатор.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".