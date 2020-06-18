Кабардино-Балкария лидирует по числу активных больных COVID-19 в СКФО

18 июня 2020, 21:35

За последние сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от коронавируса скончались семь человек, общее число жертв достигло 612. Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия обогнали Дагестан по числу активных пациентов с COVID-19.

Как информировал "Кавказский узел" к 16 июня общее количество инфицированных коронавирусом в СКФО достигло 24 774 за счет 436 новых случаев. За сутки в округе умерли 11 пациентов с коронавирусом, девять из них в Дагестане. К 17 июня общее число случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 25 210, жертвами COVID-19 стали 605 человек. Больше всего новых смертельных случаев было зафиксировано в Дагестане, а наибольший прирост инфицированных - в Карачаево-Черкесии.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Кабардино-Балкарии зафиксирован один новый смертельный случай, число жертв COVID-19 там увеличилось до 41. По три смертельных случая за последние сутки выявлено в Дагестане и на Ставрополье, число жертв там увеличилось до 338 и 75 соответственно.

В остальных регионах СКФО новых летальных исходов не зафиксировано. В Северной Осетии от коронавируса за период пандемии скончались 66 человек, в Ингушетии – 64, в Чечне – 19, а в Карачаево-Черкесии – девять, свидетельствуют данные на правительственном сайте "Стопкоронавирус.РФ" на 20.30 мск.

Общее число жертв COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе достигло 612 пациентов.

Дагестан по числу умерших является не только лидером в СКФО, но и одним из лидеров в целом по России - регион уступает только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония", поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов. "Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек", – сказала она 22 мая.

За сутки в СКФО зафиксированы 433 новых случая заражения, столько же, сколько сутками ранее. Наибольший прирост зафиксирован в Карачаево-Черкесии – 99. По этому показателя республика лидирует уже несколько дней подряд.

По 90 человек COVID-19 заразились в Ставропольском крае и Дагестане, в Кабардино-Балкарии коронавирус выявлен еще у 77, в Ингушетии – у 32, в Северной Осетии – у 31 человека, а в Чечне – у 14, указано на сайте Роспотребнадзора.

По общему числу заражений Дагестан с большим отрывом лидирует в СКФО, их там уже 6927. При этом в Кабардино-Балкарии, которая находится на втором месте, – 4209. На Ставрополье с начала пандемии зафиксировано 4018 случаев инфицирования COVID-19, в Северной Осетии – 3676, в Ингушетии – 2725, в Карачаево-Черкесии – 2545, в Чечне – 1543. В целом по СКФО число инфицированных достигло 25 643.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), ему несколько уступает Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

В Дагестане выздоровело подавляющее большинство зараженных в СКФО – 4824. Число активных больных в республике на сегодня составляет 1765, что является третьим показателем по округу. В Кабардино-Балкарии болеет коронавирусом 2001 житель, в Карачаево-Черкесии – 1916, на Ставрополье – 1722, в Ингушетии – 474, в Северной Осетии – 320, а в Чечне – 37. Всего в СКФО от COVID-19 лечатся 8575 человек.

Худшей по числу случаев заражения на 100 тысяч населения оказалась ситуация в Карачаево-Черкесии (546,69) и в Ингушетии (537,41). На третьем месте Северная Осетия - 527,53 случая заражения на каждые 100 тысяч жителей. В Кабардино-Балкарии этот показатель равен 484,71, в Дагестане – 222,67, в Ставропольском крае – 143,32. Самая низкая заболеваемость зафиксирована в Чечне – 104,35 случая на каждые 100 тысяч человек. Общий показатель по региону – 258,21.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".