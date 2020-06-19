43-й пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии

19 июня 2020, 13:18

От коронавируса в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки скончался еще один человек - мужчина 1958 года рождения из села Анзорей. Общее число умерших за период пандемии в республике увеличилось до 43, зараженных - до 4285.

Как писал "Кавказский узел", к 18 июня число смертей от COVID-19 в Кабардино-Балкарии достигло 42, заражений - 4209.

За минувшие сутки от коронавируса скончался еще один человек - мужчина 1958 года рождения из села Анзорей. Число случаев заражения выросло на 76 и составило 4285, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

"Из числа заболевших выздоровели 2254; умерших - 43", - сказано в сообщении на странице ведомства в Instagram.

По данным Минздрава, в госпиталях находятся 1310 пациентов, 64 из них - в реанимациях. 1414 человек - на амбулаторном лечении, 2197 - дома под медицинским наблюдением.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".