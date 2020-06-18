Число смертей от COVID-19 в Кабардино-Балкарии достигло 42

18 июня 2020, 11:35

4209 случаев заражения коронавирусом и 42 смерти зарегистрированы в Кабардино-Балкарии. В реанимациях находятся 69 пациентов.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июня в Кабардино-Балкарии от коронавируса умерли 40 человек, число инфицированных за период пандемии составляло 4055.

К 17 июня умер еще один зараженный - житель Нальчика 1941 года рождения - и были выявлены 77 случаев инфицирования за сутки. Число умерших составило 41, зараженных - 4132, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в республике скончался еще один пациент с COVID-19 - женщина из села Кенже 1960 года рождения. Выявлены 77 новых случаев заражения, и общее число инфицированных возросло до 4209, а умерших - до 42, говорится в сегодняшнем сообщении на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram.

По данным ведомства, в госпиталях находятся 1298 пациентов, 69 из них - в реанимациях. На амбулаторном лечении остаются 1305 человек, дома под медицинским наблюдением - 2399.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".