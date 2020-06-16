До 40 выросло число умерших от COVID-19 в Кабардино-Балкарии

16 июня 2020, 12:57

65 пациентов с COVID-19 из 4055 зараженных в Кабардино-Балкарии находятся в реанимациях.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июня в Кабардино-Балкарии насчитывалось 3895 зараженных с начала пандемии и 38 умерших.

К 15 июня число умерших от коронавируса в Кабардино-Балкарии выросло до 39, а инфицированных - до 3975. За минувшие сутки в республике умер еще один пациент с COVID-19 - житель Нальчика 1938 года рождения - и были выявлены 80 новых случаев заражения. Общее число умерших на сегодня составило 40, а инфицированных - 4055, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.

По данным ведомства, в госпиталях находятся 1246 пациентов, 65 из них - в реанимациях. На амбулаторном лечении остаются 1176 человек.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".