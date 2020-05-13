48 смертей от коронавируса зарегистрированы в Армении

13 мая 2020, 21:32

Один зараженный коронавирусом скончался в Армении за сутки. Общее число умерших от COVID-19 составило 48, а инфицированных - 3718 человек.

Как писал "Кавказский узел", к 12 мая в Армении были зарегистрированы 47 смертей от COVID-19.

В Армении за сутки от коронавируса умер еще один человек и подтвердились 180 новых случаев инфицирования. Всего за период эпидемии от COVID-19 скончались 48 человек, заразились 3718. Еще 21 зараженный умер от других болезней, сказано в сообщении на сайте Минздрава Армении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, было проведено 34 766 тестов на коронавирус. Фактически на сегодняшний день в больницах страны лечатся от коронавируса 2149 человек, выздоровели 1500.

На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".