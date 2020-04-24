243 случая заражения коронавирусом подтверждены в Кабардино-Балкарии

24 апреля 2020, 12:12

Число заболевших в Кабардино-Балкарии за сутки увеличилось на 25. Из 243 зараженных в больницах находятся 117 человек.

Как писал "Кавказский узел", к 23 апреля число заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 218.

"На сегодняшний день коронавирусная инфекция выявлена у 243 жителей Кабардино-Балкарии. В частности, за последние сутки количество заболевших увеличилось на 25 человек", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе республики.

По данным штаба, за сутки госпитализированы 14 новых заболевших. Всего в двух больницах Нальчика проходят лечение 117 человек. Из них в реанимации - 13 пациентов, в том числе пятеро - на аппаратах ИВЛ. 112 человек лечатся дома: у них болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме. За сутки из больниц выписались шесть человек, общее число выздоровевших составило 21, отметили в штабе.

"В настоящее время вирус выявлен у жителей 41 населенного пункта республики. Больше всего зараженных в Нальчике - 68 человек, в городе Чегем - 21 человек, в селении Шалушка -16, в поселке Кашкатау - 13, в поселке Чегем Второй - 11, в Прохладном - 8. В остальных населенных пунктах число заболевших - от одного до четырех человек", - рассказали в штабе.

В четырех случаях вирус в республику был привезен из-за рубежа, в 17 - из регионов Российской Федерации. Остальные заболевшие заразились дома контактным путем, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Роспотребнадзоре Кабардино-Балкарии.

30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, работают только продуктовые магазины и аптеки, общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. С 31 марта пожилым людям и другим местным жителям из группы риска предписано самоизолироваться, указано в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций в связи с пандемией указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".