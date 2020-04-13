Число смертей от коронавируса в Азербайджане выросло до 12

13 апреля 2020, 19:09

50 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Азербайджане, и общее число инфицированных достигло 1148 человек. Умерли 12 пациентов, 39 - выздоровели, сообщил оперативный штаб.

Как писал "Кавказский узел", к 13 апреля общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1098, 11 человек умерли. Школы, детсады, вузы, концертные залы и другие массово посещаемые учреждения в стране должны были начать работать 27 марта, однако карантин продлен до 20 апреля.

В Азербайджане с 24 марта действует режим карантина, а с 5 апреля - разрешительная система передвижения, которая предполагает, что люди должны получить разрешение на выход из дома, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

На 13 апреля в Азербайджане зафиксированы 50 новых случаев заражения коронавирусом, и общее число инфицированных достигло 1148 человек. Один заболевший - гражданин Азербайджана 1955 года рождения - скончался. В то же время, 39 человек выздоровели и были выписаны из больниц специального режима, говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Всего за период эпидемии, по данным штаба, выздоровели 289 человек, скончались 12.

В больницах особого режима на сегодня остаются 847 пациентов. Состояние 25 больных характеризуется как тяжелое, 30 - средней тяжести, остальных - стабильное. В различных карантинных пунктах находятся 2373 человека, сказано в сообщении штаба.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".