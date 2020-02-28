Жители Абхазии пожаловались на отсутствие заработка из-за закрытия границы с Грузией

28 февраля 2020, 09:08

Жители приграничных с Грузией районов Абхазии указали на отсутствие возможности заработка в случае, если власти из-за коронавируса примут решение окончательно закрыть границу с Грузией. Многим придется жить в Грузии, отметили они.

Как сообщал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 26 февраля в Грузии. После этого власти Абхазии полностью прекратили с ней сообщение.

Абхазия усилила пропуск на пограничных пунктах "Ингури" и "Псоу" 27 февраля, власти планируют завезти из России 500 тест-систем для выявления коронавируса. Из Грузии будут впускать только граждан Абхазии, ограничения не коснутся жителей приграничных районов, а также граждан России, сообщил министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

"Абхазо-грузинскую границу можно будет пересечь при наличии спецпропуска Службы госбезопасности и Минздрава. Переходить границу смогут жители Гальского района, пересечение обеих границ запрещено гражданам любых других государств. Запрет на въезд иностранцев связан с тем, что провести обследование всех въезжающих на территорию республики невозможно", – отметил глава Минздрава.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Гонконгская газета South China Morning Post в ночь на 28 февраля сообщила, что число инфицированных в мире составило 87 тысяч 679 человек, летальный исход зафиксирован в 2814 случаях.

"Мы доверяем России, она контролирует ситуацию по заболеваемости, разработаны точные тест-системы, поэтому для граждан России въезд не закрыт", – сообщил глава Минздрава. Он добавил, что гражданам Абхазии рекомендовано не посещать страны, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом, пресса Абхазии опубликовала памятки о мерах предохранения от заражения инфекцией.

Жители Абзахии отметили отсутствие очередей на границе с Грузией. "На границе было малолюдно, я не заметил ничего необычного. Абхазские таможенники сообщили, что введен карантин, и граница закрывается, спросили, нет ли у меня признаков вирусного заболевания. Я напрягся, поскольку работаю в Зугдиди на стройке вахтовым методом, две недели там, две недели дома. Но мне пояснили, что жителей Гальского района ограничение на въезд не коснется", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Гальского района Адгур Аршилава.

"У нас работы фактически нет. Если границу совсем закроют, то нам придется, видимо, в Грузии до снятия карантина жить", – добавил он.

Ажиотажа в аптеках из-за введения карантина не наблюдается. "Нам рекомендовано сообщать покупателям о введении карантина и способах защиты от вируса. Распечатаны специальные памятки об этом. Масок завезено достаточно, мы предлагаем также спиртовой раствор для рук. Пока никто мерами профилактики не интересуются, многие считают, что никакого коронавируса в Абхазии не будет", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" фармацевт аптеки в Гагре Ирида Сангулиа

Очередей за масками нет и в других городах. "Мы вывесили объявление о введении карантина в Абхазии на информационном стенде, предлагаем посетителям ознакомиться. Маски купили две девушки, они пришли в аптеку осознанно, спрашивали, что еще может защитить от вируса. Я рекомендовала витамин "С" и гель для рук на основе спирта, который дезинфицирует руки. Его нужно использовать после посещения общественных мест", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" провизор сухумской аптеки Марина Дзидзария.

Гальский район в восточной Абхазии граничит с краем Самегрело-Верхняя Сванетия западной Грузии. Граница Абхазии с Россией проходит с Краснодарским краем на востоке, Карачаево-Черкесией и Северной Осетией – на севере.

Пользователи соцсетей на закрытие грузино-абхазской границы отреагировали спокойно. "Мы живем не так скученно, как в больших городах. У нас практически нет общественных мест с большим скоплением людей. Сыну своему я купила маску, прошу надевать в школе, но он стесняется", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Гагры Мадина Цвижба.

"Я зашел на сайт министерства здравоохранения, кабинета министров, там не было информации о введении карантина. Не было даже упоминания, что надо делать в случае подозрения у себя этого коронавируса. Никакой памятки, как обезопасить себя", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Сухума Альберт Джинджолия. Он добавил, что использует для профилактики народные средства. "Витамин "С" пьем, чеснок и лимоны с медом едим ", – отметил мужчина.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".