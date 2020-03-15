Азербайджан закрыл границу с Турцией

15 марта 2020, 00:22

Азербайджан и Турция решили приостановить наземное и воздушное транспортное сообщение в связи с эпидемией коронавируса. Азербайджан также временно отменил авиасообщение с Францией, Германией и Казахстаном.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Азербайджане скончалась зараженная коронавирусом женщина. На следующий день в стране были диагностированы четыре новых случая заражения. Шесть человек выздоровели и были выписаны из больниц. На 14 марта из 19 зараженных в больницах оставались 12 человек.

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган 14 марта в телефонном разговоре договорились с 00.00 мск 15 марта приостановить наземное и воздушное транспортное сообщение между странами. Указанные меры связаны с необходимостью предотвращения распространения коронавируса, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

"Принято решение о временном приостановлении транспортного сообщения между Азербайджаном и Турцией в рамках противодействия распространению коронавируса", - сообщили также корреспонденту "Кавказского узла" в посольстве Турции в Азербайджане, добавив, что исключение составят грузоперевозки.

Ранее, с 29 февраля, были закрыты границы Азербайджана с Ираном сроком на две недели. 12 марта это решение было продлено еще на две недели. С 14 марта на 10 дней закрыта граница Азербайджана с Грузией.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) c 15 марта приостанавливает полеты во Францию, Германию и Казахстан. В частности, отменяются рейсы Баку - Париж - Баку, Баку - Берлин - Баку, Баку - Нур-Султан - Баку, Баку - Актау - Баку, а также Баку - Алматы - Баку. С 14 марта сроком на 10 дней приостановлено полеты дочерней компании AZAL - Buta Airways по маршруту Баку - Тбилиси - Баку, сообщил оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

В рамках мер против распространения коронавируса с 14 марта закрыт доступ в ряд туристических объектов Азербайджана, в том числе в государственный историко-архитектурный комплекс "Атешгях" ("Храм огнепоклонников"), историко-культурный и природный заповедник "Янардаг" (природный памятник "Горящая гора"), Дворец Шекинских ханов, говорится в сообщении штаба.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Неблагоприятная ситуация с распространением вируса сложилась, в частности, в Иране. Азербайджан закрыл границу с Ираном, а также приостановил выдачу электронных виз. В стране в связи с угрозой распространения коронавируса закрыты библиотеки и музеи, а также запрещено проводить поминки в двух крупных мечетях, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".