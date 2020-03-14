Врачи вылечили от коронавируса еще трех человек в Азербайджане

14 марта 2020, 16:08

Всего шестеро заразившихся коронавирусом в Азербайджане выписаны из больниц после лечения, сообщили сегодня в оперативном штабе при Кабмине.

Как писал "Кавказский узел", к 10 марта три человека выздоровели после заражения коронавирусом в Азербайджане.

12 марта в Азербайджане скончалась зараженная коронавирусом женщина. На следующий день в стране были диагностированы четыре новых случая заражения.

"Трое граждан Азербайджана, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, прошли лечение в клиниках специального режима и выписаны. По информации на 14 марта, в Азербайджане 19 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них шестеро уже выздоровели", - цитирует представителя оперативного штаба при Кабмине Азербайджана РИА "Новости".

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Неблагоприятная ситуация с распространением вируса сложилась, в частности, в Иране. Азербайджан закрыл границу с Ираном, а также приостановил выдачу электронных виз. В стране в связи с угрозой распространения коронавируса закрыты библиотеки и музеи, а также запрещено проводить поминки в двух крупных мечетях, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".