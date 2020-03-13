13 марта 2020, 15:43

Четыре новых случая заражения коронавирусом диагностированы в Азербайджане

Подтверждено заражение коронавирусом у четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Италии и Ирана. Число госпитализированных с коронавирусом достигло 15, отчитался сегодня оперативный штаб.

"Кавказский узел" информировал, 12 марта в Азербайджане скончалась зараженная коронавирусом женщина, это первый такой случай в стране. Помимо коронавируса, был диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, в том числе почечная недостаточность и аутоимунное заболевание. В процессе лечения развилась недостаточность внутренних органов. Члены семьи погибшей и контактировавшие с ней люди помещены на карантин.

В Азербайджане зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Все эти люди граждане Азербайджана, вернувшиеся из Италии и Ирана, сообщил сегодня оперативный штаб при кабинете министров. Они помещены в больницу специального режима, состояние здоровья госпитализированных оценивается как нормальное, передал сообщение штаба корреспондент "Кавказского узла".

Таким образом, общее число зафиксированных случаев заражения достигло 19. Поскольку одна пациентка скончалась, а трое выздоровели, в больницах остаются 15 человек. Один из госпитализированных, 1938 года рождения, остается в стабильно тяжелом состоянии, говорится в пресс-релизе.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Неблагоприятная ситуация с распространением вируса сложилась, в частности, в Иране. Азербайджан закрыл границу с Ираном, а также приостановил выдачу электронных виз. В стране в связи с угрозой распространения коронавируса закрыты библиотеки и музеи, а также запрещено проводить поминки в двух крупных мечетях, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Два замминистра в Грузии решили самоизолироваться из-за коронавируса", "В Баку китайская студентка выписана после карантина", "Армения получила от России тест-системы для диагностики коронавируса".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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