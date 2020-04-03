Кубанские врачи назвали стабильным состояние зараженных коронавирусом

03 апреля 2020, 12:19

За сутки в Краснодарском крае зарегистрированы 17 новых случаев коронавируса, число зараженных выросло до 39. Их состояние стабильное, сообщили врачи. Более 400 сочинцев привлечены к ответственности за нарушение режима карантина.

Как информировал "Кавказский узел", с 31 марта жителям Краснодарского края запрещено покидать свои дома, передвижение на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований. Это карантин, а не режим самоизоляции, подчеркнули краевые власти.

Женщине, которая гуляла в сквере Новороссийска без разрешительных документов, 2 апреля выписали первый в Краснодарском крае штраф за нарушение режима карантина.

В Краснодарском крае к 3 апреля выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число зарегистрированных случаев составило 39, сообщает РБК. Из 23 случаев заражения коронавирусом одна из женщин проезжала транзитом, два человека выздоровели, отмечает издание.

Состояние всех заболевших стабильное, информирует сегодня "Югополис". По данным издания, 4735 человек находятся под наблюдением в поликлиниках по месту жительства. Проведено 12 344 лабораторных исследования, предварительно, положительные результаты от краевого Центра гигиены и эпидемиологии получил еще 41 человек.

Власти Краснодарского края заявили, что карантин в регионе может быть продлен еще на неделю. Ранее сообщалось, что режим карантина введен в края до 5 апреля.

"Мы рассматриваем вопрос продлить хотя бы на неделю карантин в Краснодарском крае, исходя из решения президента России. Мы наблюдаем сегодня достаточно стабильную эпидемиологическую ситуацию в крае - не наблюдаются всплески заболевания. Поэтому мы воспользуемся возможностью, и скорее всего пойдем на продление карантина еще на неделю", - процитировал 2 апреля главу края Вениамина Кондратьева "Интерфакс".

За соблюдением карантина в Сочи следят патрули, они проверяют документы у прохожих и просят указать причину, по которой люди находятся вне дома, рассказали жители города. Во время особого режима медработники вынуждены трудиться в усиленном режиме, без средств защиты и за низкую зарплату, пожаловались сотрудники больницы. Из-за введенных ограничений бизнес оказался на грани разорения, указали предприниматели.

На 417 сочинцев были составлены административные протоколы за нарушение режима карантина, сообщает пресс-служба городской мэрии.

"Также мобильные отряды самоконтроля провели мониторинг 1364 объектов потребительской сферы и размещения. В потребсфере было выявлено 11 нарушений, в сфере размещения – одно. Деятельность данных объектов прекращена, вся информация направлена в Роспотребнадзор. Собственники привлечены к административной ответственности", - отмечается в сообщении.

Сайт администрации Краснодарского края на 11.45 мск сегодня не работает.

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на тематической странице " Коронавирус рвется на Кавказ ". Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Сколько стоит побег из карантина". Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке " Врачи про коронавирус: что делать? ".