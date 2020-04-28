Число умерших от коронавируса в Армении выросло до 30

28 апреля 2020, 11:10

67-летний пациент с коронавирусом скончался в Армении, и число умерших достигло 30. За сутки в стране подтверждены 59 новых случаев заражения.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля в Армении была зарегистрирована 29-я смерть от коронавируса, а общее число заболевших в стране составило 1808. При этом Армения осталась лидером на Южном Кавказе по числу зараженных.

Сегодня в Армении скончался еще один пациент с коронавирусом - 67-летний мужчина, у которого имелось сопутствующее хроническое заболевание. При этом подтверждены 59 новых случаев заражения, и общее число инфицированных составило 1867 человек, говорится в сообщении на сайте Минздрава Армении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, 18 пациентов выписаны из больницы за сутки, всего выздоровели за период эпидемии 866, в больницах остается 971 человек.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".