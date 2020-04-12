Восемь новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы на Ставрополье

12 апреля 2020, 14:00

Число зараженных коронавирусом в Ставропольском крае выросло за сутки на восемь и достигло 74. Состояние шести заболевших тяжелое, сообщил сегодня глава региона.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля в Ставропольском крае была зафиксирована первая смерть от коронавируса. 10 апреля скончался еще один пациент, а общее число зараженных в регионе достигло 52 человек, сообщил губернатор Владимир Владимиров. При этом девять из 52 пациентов выздоровели.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса на юге России и на Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки число зараженных в Ставропольском крае увеличилось на восемь человек и достигло 74, сообщил сегодня губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По его данным, шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще пять – в состоянии средней тяжести. "Абсолютно все заболевшие изолированы в медучреждениях и находятся под наблюдением врачей. Выздоровевших в крае 10. К сожалению, два человека умерли", - написал губернатор.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".