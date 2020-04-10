Второй пациент с коронавирусом умер на Ставрополье

10 апреля 2020, 21:25

В Ставропольском крае скончалась женщина, зараженная коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 52 человек, сообщил сегодня губернатор Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае 8 апреля зафиксирована первая смерть от коронавируса, число инфицированных достигло 39 человек.

На юге России коронавирус был впервые подтвержден 12 марта в Краснодарском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

В Георгиевском городском округе скончалась женщина с подтвержденным тестом на коронавирус, ей еще "не было 50 лет", сообщил губернатор края Владимир Владимиров. По информации губернатора, женщина поступила в больницу с выраженными симптомами коронавирусной инфекции, состояние пациентки осложнялось хроническими болезнями. За несколько дней до госпитализации женщина была на семейном мероприятии, на котором собралось множество родственников. "Сейчас мы устанавливаем весь круг контактов. Ищем каждого, кто с ней общался накануне трагедии", - написал он сегодня в своем Instagram.

9 апреля на Ставрополье были подтверждены три случая заражения, сегодня — еще 10. Общее количество заразившихся коронавирусом в Ставропольском крае возросло до 52 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Девять человек уже выписаны из больниц, добавил губернатор.

Коронавирус подтвердился у члена семьи женщины из Иноземцево, которая скончалась 8 апреля. Мужчина недавно вернулся из центрального региона страны, сообщил региональный оперштаб со ссылкой на администрацию Железноводска. Еще у двух членов семьи, детей 3 и 12 лет, тест на коронавирус показал предварительно положительный результат. Все трое госпитализированы в инфекционное отделение в Ставрополе, говорится в сообщении оперштаба.

Губернатор призвал жителей края не ходить в гости, не выезжать за пределы своего населенного пункта, максимально сократить контакты с другими людьми. "Пожалуйста, не думайте, что болезнь где-то далеко. Это слишком беспечно", - отметил он.

Советы, как не заразиться коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов, на которые можно позвонить для консультации по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".