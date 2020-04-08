Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Ставрополье

08 апреля 2020, 14:33

53-летняя женщина скончалась в Ставропольском крае из-за коронавирусной инфекции. Восемь тестов с первично положительным результатом отправлены на подтверждение в лабораторию, сообщил сегодня губернатор региона.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта власти региона сообщили о первом случае коронавируса на Ставрополье. 7 апреля подтверждены 19 новых случаев, общее число заболевших достигло 39 человек.

Первый случай коронавируса на юге России был зафиксирован 12 марта в Краснодарском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

В Ставропольском крае скончалась пациентка с подтвержденным тестом на коронавирус, сообщил сегодня губернатор края Владимир Владимиров. У 53-летней женщины из Иноземцево были заболевания сердечно-сосудистой системы. Она обратилась к врачам 2 апреля, лишь после появления выраженных симптомов коронавирусной инфекции. Ее семья и окружение были проверены на коронавирус, результат отрицательный, отметил губернатор в своем Instagram.

Ранее женщина находилась в состоянии средней тяжести, сообщила сегодня заместитель министра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая. "Сегодня ночью состояние резко ухудшилось", - приводит слова замминистра "Свое ТВ".

На Ставрополье подтверждено 39 случаев коронавируса, шесть пациентов выписаны. На карантине в инфекционных стационарах находятся 70 человек, около 1300 человек соблюдают режим самоизоляции на дому, говорится в сообщении краевого минздрава.

Восемь тестов с первично подтвержденным результатом на коронавирус отправлены на подтверждение в лабораторию, сообщил сегодня Владимир Владимиров.

На 8 апреля новых случаев заболевания в Ставропольском крае нет, следует из информации, размещенной на сайте Роспотребнадзора. За последние сутки в 56 регионах РФ выявлено 1175 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составило 8672 человека, говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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