Медицинский работник в защитном костюме. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

07 мая 2020, 16:18

Северная Осетия стала лидером по приросту смертей от коронавируса в СКФО

Три пациента с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Северной Осетии, два на Ставрополье и по одному в Ингушетии и Дагестане. С начала пандемии в Северо-Кавказском федеральном округе умерли 87 зараженных.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая число умерших в Северо-Кавказском федеральном округе выросло до 80.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, приведена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о том, что число умерших в регионе выросло до 20, то есть выросло на два. В Северной Осетии, по данным регионального Роспотребнадзора, число смертей выросло на три и достигло 10.

Согласно данным на правительственном сайте "Стопкоронавирус", к 10.35 мск 7 мая по одному пациенту с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане и Ингушетии. В остальных регионах федерального округа новых смертей не зафиксировано. Таким образом, за сутки скончались семь человек.

В Ингушетии число умерших от коронавируса наибольшее выросло до 28, а в Дагестане - до 16. В Чечне скончались восемь зараженных, в Кабардино-Балкарии - три, в Карачаево-Черкесии - два. Всего в семи регионах СКФО зарегистрированы 87 умерших от COVID-19.

Распределение числа умерших от COVID-19 между регионами СКФО не совпадает с их местом по числу жителей. По данным Росстата на 1 января 2020 года, самый многонаселенный регион СКФО - Дагестан с 3,11 млн жителей. На Ставрополье численность населения составляет 2,8 млн человек, в Чечне – 1,478 млн, в Кабардино-Балкарии - 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч, указано на сайте Росстата.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о том, какие штрафы грозят нарушителям карантина можно найти в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число выздоровевших превысило прирост заражений от COVID-19 в двух регионах СКФО", "Врач из Сочи пожаловалась на давление после сообщения о нехватке средств защиты", "Минобразования Карачаево-Черкесии объявило о досрочном завершении учебного года".

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