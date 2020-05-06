Ингушетия и Дагестан ухудшили статистику смертей от коронавируса в СКФО

06 мая 2020, 16:21

Число скончавшихся от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе со смертью двух пациентов в Ингушетии и Дагестане достигло 80.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 мая число умерших в Северо-Кавказском федеральном округе достигло 78.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня Минздрав Ингушетии сообщил о смерти еще одного зараженного коронавирусом. Согласно данным на 10.35 мск 6 мая, пациент с коронавирусом скончался также в Дагестане. В остальных регионах федерального округа статистика по умершим осталась прежней, следует из сегодняшней публикации на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

В Ингушетии число умерших от коронавируса наибольшее - их там 27. На Ставрополье скончались 18 жителей, в Дагестане - 15. В Чечне скончались восемь зараженных, в Северной Осетии - семь, в Кабардино-Балкарии - три, в Карачаево-Черкесии - два. Всего в семи регионах СКФО зарегистрированы 80 умерших от COVID-19.

Распределение числа умерших от COVID-19 между регионами СКФО не совпадает с их местом по числу жителей. К 1 января 2020 года, по данным Росстата, самым многонаселенным регионом федерального округа был Дагестан с 3,11 млн жителей. На Ставрополье проживали 2,8 млн человек, в Чечне – 1,478 млн, в Кабардино-Балкарии - 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч, указано на сайте Росстата.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, указаны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".