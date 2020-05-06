Число умерших от коронавируса в Ингушетии возросло до 27

06 мая 2020, 04:57

Еще один пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Ингушетии. Он имел сопутствующие заболевания, сообщил Минздрав республики.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая в Ингушетии скончался еще один зараженный коронавирусом пациент, общее число умерших достигло 26.

За сутки умер еще один пациент, зараженный коронавирусом, в результате число скончавшихся от инфекции составило 27 человек, сообщил 5 мая Минздрав Ингушетии на своей странице в Instagram.

Общее число зараженных в республике достигло 966. В стационарах лечатся 425 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом, из них 63 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 12 человек - на аппаратах искусственной вентиляции легких, отмечается в сообщении.

Умерший был старейшиной одного из родов, у него был ряд сопутствующих заболеваний, сообщает со ссылкой на ведомство РИА "Новости".

Всего в семи регионах СКФО по данным на 5 мая были зарегистрированы 78 смертей пациентов с COVID-19, 26 из них приходились на Ингушетию. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки или чаще обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в материале "Коронавирус. Горячие линии". О штрафах за заражение коронавирусом в разных странах можно узнать из справочного материала "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".