Пожилая женщина за дверью подъезда жилого дома. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

22 мая 2020, 13:29

Число зараженных COVID-19 в Кабардино-Балкарии увеличилось до 2091

71 заболевший коронавирусом выявлен в Кабардино-Балкарии за сутки, и общее число зараженных составило 2091.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая число умерших от коронавируса в Кабардино-Балкарии увеличилось до девяти, а зараженных - до 2020.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Скриншот сообщения на странице Минздрава КБР в Instagram https://www.instagram.com/p/CAe2wGpHMNw/К сегодняшнему дню в Кабардино-Балкарии зарегистрирован еще 71 случай заражения, и число больных коронавирусом составило 2091. При этом за период пандемии выздоровели 536 человек, в том числе 12 - за минувшие сутки. Число умерших составляет девять человек, говорится в сегодняшнем сообщении на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram.

По данным ведомства, дома под медицинским наблюдением находятся 2098 человек, в госпиталях - 437, на амбулаторном лечении - 425 человек. Бессимптомно переносят 684 человека, отмечено в сообщении Минздрава.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"25 мая объявлено в Кабардино-Балкарии нерабочим днем", "Муфтий Северной Осетии госпитализирован в связи с коронавирусом", "Отмена массового празднования Ураза-байрама разочаровала жителей Чечни".

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