21 мая 2020, 00:26

Число умерших от коронавируса в Кабардино-Балкарии достигло восьми

В Кабардино-Балкарии от коронавируса скончался 80-летний пациент, страдавший хроническими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе.

Как писал "Кавказский узел", к утру 20 мая в Кабардино-Балкарии было зафиксировано 66 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1952, семь человек умерли.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Умер восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, сообщил 20 мая корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник оперативного штаба республики. По данным штаба, 80-летний пациент имел сопутствующие заболевания, в частности, онкологию и сахарный диабет.

Всего в больницах лечатся 433 пациента, 398 человек, в том числе 39 детей, получают помощь врачей амбулаторно, у 598 человек с положительными тестом на COVID-19 симптомов болезни нет, сообщили в оперативном штабе.

В обсерваторах изолированы пять человек, дома под медицинским наблюдением находятся 2476 человек, имевших контакты с зараженным. Излечились от коронавируса 515 пациентов, отметил сотрудник штаба. 

Среди новых зараженных коронавирусом - сотрудник Минздрава Кабардино-Балкарии. Инфицированный, а также контактировавшие с ним коллеги в целях профилактики переведены на самоизоляцию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Муфтий Северной Осетии госпитализирован в связи с коронавирусом", "Отмена массового празднования Ураза-байрама разочаровала жителей Чечни", "Активисты в Дагестане призвали врачей дистанционно консультировать больных пневмонией".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 мая 2020, 01:02

20 мая 2020, 23:55

  • 380 медработников заразились коронавирусом в Северной Осетии

    Из 380 медработников, зараженных коронавирусной инфекцией, 123 вошли в перечень пострадавших от COVID-19 и получат положенные выплаты, сообщила глава отделения Фонда социального страхования по Северной Осетии Залина Айларова. Работники службы скорой помощи и стационара получили положенные при работе во время эпидемии выплаты, заявил бывший главврач клинической больницы скорой помощи Сергей Кануков.

20 мая 2020, 23:01

20 мая 2020, 22:30

  • 1 Жена муфтия Дагестана раскритиковала работу Васильева в период пандемии

    Супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова обвинила главу республики Владимира Васильева в перекладывании ответственности за тяжелую ситуацию с коронавирусом в регионе на Духовное управление мусульман. Комментаторы этого заявления назвали виновниками сложившейся ситуации как чиновников, так и местных жителей.

20 мая 2020, 22:14

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи