Число умерших от коронавируса в Кабардино-Балкарии достигло восьми

21 мая 2020, 00:26

В Кабардино-Балкарии от коронавируса скончался 80-летний пациент, страдавший хроническими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе.

Как писал "Кавказский узел", к утру 20 мая в Кабардино-Балкарии было зафиксировано 66 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1952, семь человек умерли.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Умер восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, сообщил 20 мая корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник оперативного штаба республики. По данным штаба, 80-летний пациент имел сопутствующие заболевания, в частности, онкологию и сахарный диабет.

Всего в больницах лечатся 433 пациента, 398 человек, в том числе 39 детей, получают помощь врачей амбулаторно, у 598 человек с положительными тестом на COVID-19 симптомов болезни нет, сообщили в оперативном штабе.

В обсерваторах изолированы пять человек, дома под медицинским наблюдением находятся 2476 человек, имевших контакты с зараженным. Излечились от коронавируса 515 пациентов, отметил сотрудник штаба.

Среди новых зараженных коронавирусом - сотрудник Минздрава Кабардино-Балкарии. Инфицированный, а также контактировавшие с ним коллеги в целях профилактики переведены на самоизоляцию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства.