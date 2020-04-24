Двадцать грузинских врачей заразились COVID-19

24 апреля 2020, 10:54

Общее количество инфицированных COVID-19 в Грузии возросло до 431 пациента, выздоровели 114 человек. Коронавирусом заболели двадцать врачей, а также несколько сотрудников МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", на 23 апреля в Грузии было зафиксировано 420 случаев заражения. В связи с эпидемией в стране действует чрезвычайное положение, объявленное 21 марта. Правительство решило продлить его до 22 мая, с этим согласились и президент Саломе Зурабишвили, и большинство депутатов парламента. При этом оппозиционные депутаты раскритиковали эту меру как непродуманную.

Власти Грузии запретили движение легковых автомобилей. Исключение сделано для перевозчиков грузов и машин компаний, работа которых не запрещена. С 31 марта в стране также введен комендантский час, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На сегодняшний день в Грузии подтвержден 431 случай коронавируса, говорится ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge. Также на сайте обновлена информация о количестве выздоровевших - 114 человек. 5126 граждан находятся в режиме карантина, а 578 - под наблюдением в больницах, отмечается на сайте.

Три пациента были переведены из-за границы на лечение в Грузию. Заболевших коронавирусом доставили из Турции и Армении, информирует сегодня "Спутник-Грузия".

Среди шести новых пациентов, коронавирус у которых подтвердился сегодня утром, двое жителей села Гванкити Терджольского района, сообщают "Новости-Грузия".

Село Гванкити Терджольского муниципалитета было закрыто на карантин утром 23 апреля. Там обустроены пять блокпостов, выезд из села полностью запрещен. Эти меры связаны с ростом в селе случаев коронавируса. В селе Гванкити проживают 705 семей численностью 2438 человек.

В тбилисской клинике имени Вахтанга Бочоришвили на лечении в боксированном отделении находятся 42 пациента, 22 из них заражены коронавирусом, сообщила специалист по инфекционным заболеваниям Хатиа Хатиашвили. По ее словам, среди инфицированных шесть несовершеннолетних детей.

"У 11 из 22 больных коронавирусом диагностировали пневмонию, и у троих из них тяжелое, но стабильное состояние", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Хатиашвили.

Коронавирус был подтвержден у 20 врачей, заболевание проходило без симптомов, заявила 23 апреля министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. По ее словам, коронавирус не подтвердился у служащих в армии, однако зафиксирован у нескольких сотрудников МВД, отмечает "Грузия online".

"У 20 врачей был диагностирован коронавирус. Это в некоторой степени было ожидаемо, исходя из этого был запланирован алгоритм, в соответствии с которым тестируются (медицинские работники, правоохранители и военные). Мы прилагаем все усилия, чтобы внедрить нормы безопасности, проводя тренинги среди медработников, чтобы они были более защищены. Заболевшие сотрудники медучреждений переболели без симптомов, однако все переболевшие коронавирусом врачи находятся под наблюдением, чтобы исключить факты инфицирования от них других людей", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление министра, озвученное в эфире грузинской телекомпании.

Только за сутки с 20 по 21 апреля полицейские в Тбилиси выписали 182 штрафа за нарушение правил чрезвычайного положения и комендантского часа в Грузии. Полиция назначает штрафы, не вникая в конкретную ситуацию, пожаловались местные жители. Информация о штрафах за нарушение карантина в разных странах и регионах Кавказа собрана "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 апреля полиция разогнала митинг в столице Грузии, участники которого протестовали против продления режима чрезвычайного положения. Аналогичная акция прошла в столице Аджарии.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".