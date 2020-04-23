Активисты в Тбилиси и Батуми выступили против чрезвычайного положения

23 апреля 2020, 16:57

Полиция разогнала митинг в столице Грузии, участники которого протестовали против продления режима чрезвычайного положения. Аналогичная акция прошла в столице Аджарии.

Как сообщал "Кавказский узел", чрезвычайное положение действует в Грузии с 21 марта. Правительство решило продлить его до 22 мая, с этим согласились и президент Саломе Зурабишвили, и большинство депутатов парламента. При этом оппозиционные депутаты раскритиковали эту меру как непродуманную.

Власти Грузии запретили движение легковых автомобилей. Исключение сделано для перевозчиков грузов и машин компаний, работа которых не запрещена. С 31 марта в стране также введен комендантский час. Число заразившихся COVID-19 в стране сегодня достигло 420. Умерли 4 пациента, выздоровели 107, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Митинг в Тбилиси завершился задержанием активистов

Полиция разогнала митинг, организованный сегодня партией "Гирчи" на бывшем ипподроме в Тбилиси. За участие в сегодняшней акции были оштрафованы около 40 человек, еще четверо арестованы, сообщила активистка Мария Гегечкори. "Министерство внутренних дел не сообщает мне, кто был задержан и почему. Члены семей [активистов] звонят по телефону 112 и им говорят, что не могут предоставить личную информацию", - перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию на странице Гегечкори в Facebook.

Полиция сообщила только о 10 задержанных, назвав в их числе и лидера "Гирчи" Зураба Джапаридзе. Каждому из задержанных назначен штраф в размере трех тысяч лари (около тысячи долларов), информировали "Новости-Грузия". Об аресте активистов в сообщении не говорится.

Акция против продления режима ЧП прошла сегодня и в Батуми. Несколько протестующих молча встали у входа в Центральный парк, соблюдая социальную дистанцию. "Мы не обвиняем правительство или государство в распространении вируса. Просто этим моментом и напуганными людьми пользуются. Мы должны сидеть дома, нам не нужно беспокоиться о семьях, и мы должны ждать, пока правительство предоставит нам помощь в какой-либо в форме. Так продолжаться не должно", - приводятся слова участника акции Георгия Путкарадзе на сайте Первого канала грузинского телевидения.

Сегодня строгий карантин был введен в одном из сел Имеретии, Гванкити. В Марнеульском районе, где жесткий карантин действует с конца марта, 22 апреля фермеры провели массовую акцию протеста. Они пожаловались, что не могут продать сельскохозяйственную продукцию.

Протестующие указали на неэффективность режима ЧП

Акция протеста в Тбилиси была направлена против режима чрезвычайного положения, заявил член партии "Гирчи" Яго Хвичия. "Мы протестуем, потому что нам не нравится, когда с нами обращаются, как с овцами. <...> запрещено выходить на улицу и выступать публично", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Яго Хвичии, прозвучавшие в эфире телекомпании "Рустави 2".

По мнению лидера партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе, нужно уже сейчас "запускать" экономику, отказываясь от ограничений при соблюдении таких мер предосторожности, как социальная дистанция, ношение защитных масок. Кроме того, как указал Джапаридзе, нужно максимально изолировать лиц, входящих в группу риска, информировала сегодня "Грузия Online".

Введенные властями ограничения не имеют ничего общего с борьбой против пандемии, заявила другая активистка партии, Мария Гегечкори.

"Чрезвычайное положение продлено до 22 мая. Никто не объяснил нам, в чем заключалась конкретная цель и каковы конкретные последствия блокады населенных пунктов военными, измерения температуры сотням тысяч людей, закрытия рынков, остановки предприятий, закрытия пунктов обмена валют. Никто не объяснил, чего ожидать 21 мая. Учитывая, что во второй половине мая не будет ни вакцины, ни лекарств, ни иммунизации народа, <...> мы будем [жить] в основном в той же реальности, что и сегодня", - отметила она.

При этом экономическая ситуация продолжает ухудшаться, указала Гегечкори. "Люди лишились своих доходов, они больше не могут платить по кредитам. Никто не говорит им, когда этот ад может закончиться, значительная часть населения уже сталкивается с проблемой выживания. В то же время, протесты, митинги и демонстрации запрещены, нельзя даже собраться группами более трех человек. У них есть полная власть, чтобы развлекаться, пока поддавшееся панике население позволяет", - перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию на странице Марии Гегечкори в Facebook.

Она сформулировала требования активистов, среди которых первым значится отмена чрезвычайного положения и комендантского часа. "Гирчи" также добивается снятия ограничений на автомобильное движение, выход из дома для пожилых людей, собрания и манифестации, торговлю, требует открытия аграрных рынков и пунктов обмена валют. Режим строгого карантина, введенный в ряде районов, должен быть отменен, блокпосты сняты. Кроме того, необходимо отменить все решения о штрафах за нарушение этих ограничений, считают в "Гирчи".

Только за сутки с 20 по 21 апреля полицейские в Тбилиси выписали 182 штрафа за нарушение правил чрезвычайного положения и комендантского часа в Грузии. Полиция назначает штрафы, не вникая в конкретную ситуацию, пожаловались местные жители. Информация о штрафах за нарушение карантина в разных странах и регионах Кавказа собрана "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 апреля была разогнана массовая акция противников режима самоизоляции в Северной Осетии. Сотни активистов требовали отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Глава региона на переговорах с протестующими заверил, что будет оказана помощь лишившимся дохода из-за ограничительных мер. Митинг пошатнул позиции главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, отметили аналитики Евгений Минченко и Михаил Виноградов.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".