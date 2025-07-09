Грузинский чиновник Ахвледиани обвинен по делу о ранении Рижвадзе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководителю Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани предъявлено обвинение в небрежном хранении оружия, из которого ранил себя его друг, бывший премьер-министр Аджарии Торнике Рижвадзе. Суд освободил Ахвледиани под залог.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля глава Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани был задержан по подозрению в неосторожном обращении с оружием. Как считает следствие, из его оружия ранил себя бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, находившийся в доме матери Ахвледиани.

Утром 7 июля Торнике Рижвадзе был доставлен в клинику с огнестрельным ранением в области грудной клетки. По словам врачей, у Рижвадзе повреждено лёгкое, и его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое.

Тбилисский горсуд 8 июля освободил Алекси Ахвледиани под залог в 30 тысяч лари (около 11 тысяч долларов), сообщает "Грузия Online".

Залога в таком размере требовало обвинение. Сторона защиты запросила меру пресечения, не связанную с заключением. Адвокат Лали Апциаури также представила суду заявление родителей Рижвадзе, в котором они попросили освободить Алекси Ахвледиани. Сам Ахвледиани заявил, что сотрудничество со следствием и в его интересах, пишет издание.

8 июля прокуратура предъявила Алекси Ахвледиани обвинение. По данным ведомства, Рижвадзе находился в гостях у своего друга Алекси Ахвледиани и поздно ночью тайно взял принадлежащее Ахвледиани огнестрельное оружие, которое тот «по неосторожности оставил в застекленной беседке рядом с домом». Затем, как считают следователи, Рижвадзе принес оружие в гостевую спальню и, оставшись один, намеренно выстрелил в себя, сообщает "Интерпрессньюс".

Задержанному предъявлено обвинение

"Задержанному предъявлено обвинение по статье 238 УК Грузии (небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия), которая в качестве меры наказания предусматривает до трех лет лишения свободы", - процитировало сообщение ведомства издание.

Адвокат обвиняемого Лали Апциаури заявила, что Ахвледиани не небрежно хранил оружие, а в специальном закрытом кейсе. «Оружие хранилось в застекленной комнате, двери которой запираются. Она построена на прочной конструкции. Оружие у г-на Алекси было в собственной сумке, в специальном кейсе, в закрытом состоянии», - привело ее слова издание.

Состояние Рижвадзе улучшилось, сообщил 8 июля директор Первой университетской клиники Леван Ратиани. "Это значит, что клиники травматического-геморрагического шока больше нет, она ликвидирована. Режимы искусственной вентиляции легких упрощены. В плане неврологического статуса - контактен, адекватен, выполняет простые задания, продолжается запланированное лечение", - процитировало Ратиани издание.