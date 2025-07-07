Дело о доведении до самоубийства возбуждено после ранения аджарского чиновника Рижвадзе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший председатель правительства Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе получил огнестрельное ранение.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года участники митинга в Батуми требовали отправить в отставку тогдашнего главу Аджарии Торнике Рижвадзе, конфликт с которым, как они считают, привел к смерти от сердечного приступа оппозиционного депутата Нугзара Путкарадзе.

Утром 7 июля Торнике Рижвадзе был доставлен в клинику с ранением в области грудной клетки, сообщило МВД Грузии. По словам врачей, у него повреждено лёгкое, и его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии "Доведение до самоубийства", сообщает агентство «Новости-Грузия».

В качестве обвиняемого задержан глава Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани по факту неосторожного обращения с огнестрельным оружием, пишет "Интерпрессньюс". По информации телеканала "TV Пирвели", Торнике Рижвадзе в течение нескольких дней находился в доме матери Алекси Ахвледиани. Именно в этом доме ночью 7 июля произошли выстрелы.

Издание "Prime Time" сообщает, что он написал письмо перед инцидентом. Оно было обнаружено в его одежде медицинским персоналом. В письме акцентирует внимание на нескольких вопросах, в том числе на обвинениях в коррупции. Рижвадзе обращается к основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и премьеру Ираклию Кобахидзе с просьбой защитить его семью.

Однако издание "Нетгазети на странице в Facebook* со ссылкой на свои источники сообщило, что медперсонал не передавал журналистам письма Рижвадзе.

Торнике Рижвадзе подал в отставку с должности главы правительства Аджарии 4 апреля. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики, уточняет «Спутник-Грузия».