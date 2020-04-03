Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Ингушетии

03 апреля 2020, 12:35

Подтвердился тест на коронавирус у пациента в Ингушетии, еще две первично положительные пробы готовятся к отправке в референс-центр в Москву для проверки, сообщили в оперативном штабе.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта был госпитализирован житель Ингушетии, у которого первичные тест-пробы на коронавирус дали положительный результат. Ранее в регионе был введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом, до 10 апреля запрещены массовые мероприятия, до 5 апреля приостановлена работа заведений общепита, салонов красоты и непродовольственных магазинов. С 30 марта на территории Ингушетии введен режим самоизоляции для всех жителей.

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Ингушетии, сообщил сегодня представитель регионального оперативного штаба.

"В республике официально зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, результаты положительные. Принимаются все меры для предотвращения распространения инфекции ", - цитирует представителя штаба "Интерфакс".

По данным штаба, ко 2 апреля всего было проведено 477 скрининговых исследований на коронавирусную инфекцию у 455 человек. За весь период были выявлены три биопробы по первичному положительному скринингу, из них одна была отправлена на подтверждение в референс-центр в Москву - результат оказался положительным. Две положительные пробы готовятся к отправке в указанный референс-центр, проинформировал представитель штаба.

О ситуации с распространением коронавируса в регионах Южного Кавказа и юга России сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".