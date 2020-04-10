Нарушители режима самоизоляции создали угрозу жителям Волгоградской области

10 апреля 2020, 15:29

Житель Иловлинского района с подозрением на коронавирус вместо вызова скорой помощи сам пришел в поликлинику, контактировавшие с ним врачи изолированы. Число подтвержденных случаев в Волгоградской области достигло 28.

Как писал "Кавказский узел", первый в Волгоградской области случай заражения коронавирусом был зафиксирован 24 марта. К 9 апреля общее число заражений достигло 27, при этом пять пациентов выздоровели.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа на основании данных Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Еще один случай заражения подтвержден за сутки

В регионе подтверждены 28 случаев коронавирусной инфекции, семеро из заразившихся - дети, сообщил сегодня на брифинге зампредседателя облздрава Николай Алимов. В одном из двух случаев заражения, подтвердившихся 9 и 10 апреля, инфицированный прибыл в Волгоградскую область из Москвы, где работал вахтовым методом. В другом случае инфекция диагностирована у ребенка, который контактировал с родственником, вернувшимся из-за границы и одним из первых госпитализированным с коронавирусом. Ребенок лежит в детской инфекционной больнице, рассказал Алимов.

Всего на сегодняшний день в стационарах области находятся 68 человек – 59 взрослых и 9 детей. По словам Алимова, состояние у всех удовлетворительное, на сегодня запланирована выписка шестого пациента с коронавирусом, передал корреспондент "Кавказского узла".

У жителя Иловлинского района предварительно диагностирован коронавирус

Ожидается подтверждение первичного теста на коронавирус, который оказался положительным у жителя Иловлинского района, сообщил Николай Алимов. Сейчас этот пациент находится в стационаре, отметил замглавы облздрава. "Результаты, подтверждающие либо опровергающие этот диагноз, поступят из референс-центра сегодня-завтра", - добавил Алимов. По его словам, под медицинским наблюдением в Иловле находятся те, кто контактировал с этим пациентом, в том числе сотрудники местной поликлиники, куда обратился этот человек.

Пациент из Иловлинского района пока не включен в статистику заболевших коронавирусом, отметили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе областной администрации.

Власти заявили о массовом нарушении режима самоизоляции в Иловле

46-летний житель хутора Колоцкого Иловлинского района в начале апреля приехал из Москвы, сообщил глава района Иван Гель в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале издания "Высота 102" 9 апреля. По предварительным данным, инфекция передалась 21-летнему сыну этого человека, отметил Иван Гель. "Супруга [46-летнего жителя Колоцкого] находится дома в самоизоляции, у нее взяли анализы. Беда вся в том, что данный мужчина обязан был находиться дома и вызывать скорую помощь, но прошлись по Иловле, зашли в поликлинику, поэтому несколько десятков человек иловлинцев, кто контактировал [с ним], сейчас на самоизоляции", - указал глава Иловлинского района.

Иван Гель раскритиковал местных жителей, которые, по его словам, "расслабились". "Вчера только (8 апреля. - Прим. "Кавказского узла") обходил Иловлю. Открылись многие магазины. Открылись хозяйственные товары, тяпки, грабли, семена – все, что нужно сейчас весной, чтобы осенью или зимой нам с голоду не помереть. Все это вроде бы было сделано правильно, но вот сейчас прошелся по улице – сколько много людей болтается по Иловле, и в масках, и без масок, и по нужде, и без нужды", - посетовал Иван Гель.

Он рассказал, что останавливал прохожих и спрашивал, почему они без масок. "Кто-то пытался качать права: «нет масок» и «что вы меня тут остановили». Эта зараза, которую мы всячески пытались не допустить: многие люди добросовестно сидели в самоизоляции - кто приехал из Москвы, из-за рубежа. Но теперь, когда коронавирус в районе, каждый должен понимать, что даже выйдя в магазин, даже в маске, он рискует подцепить эту заразу и принести в свою семью", - предупредил глава района.

Иван Гель призвал местных жителей "все исполнять по указу президента" и выходить на улицу только чтобы продукты, выгулять собаку рядом с домом, зайти в аптеку, вынести мусор. "Не надо стоять с кем-то, здороваться за руку, разговаривать долго", - добавил глава района.

С 28 марта в Волгоградской области закрылись предприятия сферы торговли и услуг, кроме самых необходимых магазинов и аптек, с 31 марта введен режим самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Областные власти сообщили о 29 нарушителях режима самоизоляции

По состоянию на 9 апреля, на нарушителей режима самоизоляции составлены 29 административных протоколов, говорится в публикации на сайте областной администрации. В Волгограде нарушителей режима четыре, в Волжском - 15, в Городище - шесть, в Средней Ахтубе - четыре.

Патрульные группы руководствуются статьей Административного кодекса "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации". Данная статья предусматривает до 30 тысяч рублей штрафа для гражданских лиц и до 50 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Юридическим лицам грозит до 300 тысяч рублей штрафа, напомнили областные власти.

Замгубернатора Анна Писемская сообщила в ходе сегодняшнего брифинга, что согласно постановлению губернатора от 9 апреля, в регионе не приостанавливается деятельность предприятий в таких сферах, как обращение с отходами, благоустройство территорий, лесное хозяйство и экология, социальная сфера, строительство, архитектура и градостроительство, обеспечение безопасности, полиграфия, сельское хозяйство, промышленность, обрабатывающее производство, торговля, общественное питание, услуги, информационные технологии, связь, специальная деятельность, в том числе научно-техническая, экспертная, оценочная.

По прежнему должны быть закрыты салоны красоты, кафе, рестораны, бары, массажные салоны, кружки, секции, отметила Писемская.

В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультации по коронавирусу. Как противостоять вирусу и не заразить других, говорится в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах за нарушение режима карантина в разных странах мира собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".