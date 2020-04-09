Новый случай коронавируса подтвержден в Волгоградской области

09 апреля 2020, 16:35

Общее число заболевших коронавирусом в Волгоградской области достигло 27 человек, пять из них уже выписаны. В больницах остаются 22 человека, они переносят заболевание в легкой форме, сообщил сегодня представитель облздрава.

Как писал "Кавказский узел", первый в Волгоградской области случай заражения коронавирусом был зафиксирован 24 марта. К 7 апреля в регионе насчитывалось 26 зараженных коронавирусом.

С 28 марта в Волгоградской области закрылись предприятия сферы торговли и услуг, кроме самых необходимых магазинов и аптек, с 31 марта введен режим самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Волгоградской области общее число инфицированных коронавирусом достигло 27 человек, сегодня получено подтверждение по еще одному заболевшему, сообщил областной оперштаб. Под наблюдением в больницах находятся 74 человека, под наблюдением на дому - 2692 человека, говорится в сегодняшнем сообщении оперштаба со ссылкой на лабораторный центр Роспотребнадзора.

Среди 27 человек с подтвержденным диагнозом шесть детей, заявил сегодня зампредседателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов. За последние сутки из больниц выписаны трое переболевших коронавирусом, ранее больницы покинули еще два человека. В стационарах остаются 22 человека с подтвержденным диагнозом на коронавирус, 74 человека с первично положительным тестом на коронавирус. Все пациенты переносят заболевание в легкой форме, их состояние "опасений не вызывает", - заявил Алимов. Чиновник подтвердил информацию о новом случае заражения коронавирусом, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В федеральную статистику о количестве заболевших этот случай пока не включен, следует из сегодняшних данных на сайте Роспотребнадзора. Волгоградской области нет в списке регионов, где 9 апреля обнаружены новые случаи коронавируса.

Результат тестирования был подтвержден в Волгоградском противочумном институте, который с 8 апреля получил статус референс-центра, сообщил на брифинге сегодня заместитель главного санитарного врача региона Евгений Резников. Ранее Волгоградская область отправляла материалы тестов на коронавирус для подтверждения в Москву и Новосибирск. Теперь "мы получаем результат значительно быстрее: за сутки или, максимум, за двое суток", - заявил он.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа на основании данных Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультации по коронавирусу. Как противостоять вирусу и не заразить других говорится в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".