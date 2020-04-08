Третий очаг коронавируса выявлен в Калмыкии

08 апреля 2020, 18:59

Роспотребнадзор выявляет людей, контактировавших с жителем Калмыкии, который вернулся из-за границы с коронавирусом, (дополнение "Кавказского узла" от 20.57 мск 8.04.20: один из ранее заболевших) находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Общее число подтвержденных случаев заражения в республике достигло 17, пять пациентов выздоровели.

Как информировал "Кавказский узел", 30 марта Минздрав Калмыкии сообщил о первом зараженном коронавирусом. К 7 апреля число случаев заражения достигло 11.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Подробная информация о динамике распространения вируса и мерах, принятых властями, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По состоянию на 16.00 мск 8 апреля количество выписанных пациентов с коронавирусом равно пяти, отчитался Минздрав Калмыкии на своей странице в Instagram. "Всего в Республику Калмыкия из эндемичных стран прибыли 605 жителей Калмыкии. Все они находились или находятся на контроле медицинских работников. Из них под домашним наблюдением медицинских работников на сегодняшний день остается 253 человека, прибывших из эндемичных регионов, без симптомов ОРВИ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В инфекционную больницу Элисты госпитализированы 42 человека с симптомами ОРВИ. "19 из них - с предварительно положительным результатом анализа на вирус, один из них ребенок. 17 случаев подтверждены федеральной лабораторией Москвы. В тяжелом состоянии на данный момент находится один человек. В изоляторах Элисты находится 31 человек из категории «контактных». В изоляторах районов находятся четыре человека (Яшкульский, Юстинский районы)", - сообщил Минздрав республики.

Пациентка, чье состояние 7 апреля оценивалось как стабильно тяжелое, переведена из реанимации в общее отделение, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главврача республиканского Центра специализированных видов медпомощи Лариса Имкенова. "Ее состояние улучшилось. В тяжелом состоянии у нас теперь один мужчина, он находится на искусственной вентиляции легких", - рассказала Имкенова.

Министр здравоохранения Юрий Кикенов в утреннем прямом эфире назвал состояние пациента в реанимации крайне тяжелым. Он также констатировал, что в Калмыкии появился новый очаг заражения. "Вчера к нам в инфекционное отделение поступил гражданин, который приехал из Москвы. Сейчас все его контакты отрабатываются. Органы Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование", - сообщил Кикенов 8 апреля.

О втором очаге заражения коронавирусом министр здравоохранения Калмыкии сообщил 3 апреля. "Человек прибыл из Индии, но выполнил свой гражданский долг – сразу с трапа самолета, соблюдая меры предосторожности, обратился в медицинское учреждение", - рассказал Юрий Кикенов. С первым очагом заражения были связаны 92 пассажира прилетевшего из Москвы самолета и четыре члена экипажа, а также 47 человек из автобуса Москва – Элиста, уточнили ранее корреспонденту "Кавказского узла" в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пациент, с которым связан третий очаг заражения, прибыл из-за границы, уточнил глава управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангар Санджиев. "В Калмыкию он приехал на автобусе [из Москвы]", - сказал Санджиев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Кикенова, из инфекционной больницы были выписаны не только пять человек с подтвержденными в федеральной лаборатории диагнозами, но и еще восемь пациентов, у которых диагноз не подтвердился. Министр также сообщил, что в регионе по-прежнему нельзя сдать анализы на коронавирус по собственной инициативе. "Фирма, которая обещала зайти на территорию [республики], пока на контакт не выходила", - пояснил он.

Один из выписавшихся пациентов инфекционной больницы написал на своей странице в Facebook, что ему запрещено контактировать с другими людьми в течение двух недель. "Буду лежать дома. Жене уже лучше. Осталось подождать два-три дня, когда ее выпишут", - написал он.