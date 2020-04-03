Врачи назвали здоровыми пациентов обсерватора в Калмыкии

03 апреля 2020, 17:23

Пассажиры прибывших из Москвы самолета и автобуса выписаны из элистинского обсерватора. В изоляторах республики остаются 47 пациентов, контактировавших с зараженными коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта Минздрав Калмыкии сообщил о первом зараженном коронавирусом. К сегодняшнему дню общее число зараженных достигло семи.

С 28 марта в Калмыкии была приостановлена работа организаций общественного питания, объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов, а также предприятий в сфере услуг, "предусматривающих очное присутствие гражданина". В Элисте с того же дня введен режим чрезвычайной ситуации. Вынужденные выходные и меры самоизоляции ударили по предпринимателям. О ситуации с распространением заболевания говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В ночь на 3 апреля истек срок карантина у пациентов, прибывших в Калмыкию из Москвы. "Эти люди уже находятся дома. Можно с уверенностью сказать, что они на сто процентов здоровы", - передал корреспондент "Кавказского узла" информацию, озвученную сегодня в прямом эфире в соцсети Instagram министром здравоохранения Калмыкии Юрием Кикеновым. Он не уточнил точного числа выписанных из обсерватора.

Под наблюдением находились 92 пассажира прилетевшего из Москвы самолета и четыре члена экипажа, а также 47 человек из автобуса "Москва – Элиста", уточнили корреспонденту "Кавказского узла" в управлении Роспотребнадзора по Калмыкии. "Шесть пассажиров самолета находятся в госпитале. Все остальные выписаны из режима самоизоляции и режима обсервации", - пояснили в ведомстве.

Всего в республику вернулись из эндемичных стран 602 человека, все они были взяты под медицинский контроль. На сегодняшний день продолжается наблюдение за 128 из них, не имеющих симптомов ОРВИ. Еще 35 человек, у которых симптомы ОРВИ есть, госпитализированы в инфекционную больницу Элисты, говорится в сегодняшнем сообщении на странице Минздрава Калмыкии в Instagram.

В условиях изоляторов Элисты на данный момент находятся 41 человек из категории "контактных", в других изоляторах республики находятся шесть человек, сообщается в публикации.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Один из выписавшихся из обсерватора, расположенного в детском технопарке "Кванториум", отметил профессионализм работы сотрудников Роспотребнадзора и Минздрава. "Они очень оперативно отработали все контакты. Мы прилетели на самолете 20 марта. 24 марта был госпитализирован первый заразившийся коронавирусом. В течение двух дней служба эпидрасследований установила все контакты. 27 марта нас всех уже свезли в обсерватор", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" молодой человек, попросивший не указывать его имени.

Условия в обсерваторе он назвал "нормальными". "Кормили нас три раза в день. Еда, мне кажется, лучше, чем в больнице. Передачи от родственников и друзей врачи принимали без проблем. Правда, всю посуду, ложки, вилки врачи уничтожали в обсерваторе - возвращать домой ничего нельзя. В комнатах был душ, туалет. Медработники регулярно проветривали комнаты", - рассказал он.

Ранее пациенты инфекционной больницы и одного из обсерваторов в Калмыкии жаловались на антисанитарию и отсутствие масок. Два человека совершили побег из обсерватора, после чего принудительно были возвращены туда.

Местный житель также отметил, что в палатах находились по четыре человека, что создавало риск заражения здоровых пациентов. "Мы были заперты в одной комнате, выходить из обсерватора запрещено. Конечно, обсуждали между собой риск заражения, выясняли, кто и где сидел в самолете. Но в итоге поняли, что никто даже не видел зараженного. Врачи нам объяснили, что тех, у кого появляются малейшие симптомы ОРВИ, сразу же увозят в инфекционку. Из нашей палаты никого не увезли. Так что все прошло нормально", - заключил бывший пациент обсерватора.

Два очага коронавируса зафиксированы в Калмыкии

Предварительный анализ на коронавирус, требующий подтверждения в федеральном центре вирусологии, дал положительный результат у 17 пациентов, из них подтверждены семь, сообщил министр здравоохранения Юрий Кикенов.

По его словам, предварительные анализы говорят о втором очаге инфекции в республике. "У нас подтвердился второй очаг. Человек прибыл из Индии, но выполнил свой гражданский долг – сразу с трапа самолета, соблюдая меры предосторожности, обратился в медицинское учреждение. По срокам, у нее карантин, по сути, заканчивается. Если бы не было [подтверждения] заболевания, мы бы ее сегодня уже отпустили домой. Первый тест [у пациентки] был отрицательный. Но второй анализ на местном уровне подтвердил коронавирус", - рассказал министр здравоохранения Калмыкии.

Зараженный, прибывший в Элисту самолетом, и зараженный, приехавший автобусом, состоят в родстве, и круг контактировавших с ними людей считается единым очагом.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".