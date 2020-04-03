Предприниматели Калмыкии пожаловались на убытки из-за карантина

03 апреля 2020, 04:13

Вынужденные выходные и меры самоизоляции ударили по предпринимателям в Калмыкии. Банки не предоставляют послаблений, власти не идут навстречу, карантин нанес сотни тысяч убытков, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" бизнесмены.

Как сообщал "Кавказский узел" на 2 апреля в Калмыкии официально подтвержден коронавирус только у одного жителя республики. 1 апреля один из пациентов, который находился под наблюдением врачей, сбежал из абсерватора в Элисте.

Девять ресторанов в Калмыкии объединились в единую сеть и бесплатно кормят медицинских сотрудников, которые находится в круглосуточном режиме в обсерваторах и инфекционном госпитале, заявил 2 апреля в прямом эфире на своей странице в Instagram глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов. Владелец элистинского ресторана "Royal Park" Алдар Лиджиков признался, что только после эфира министра здравоохранения узнал о благотворительной акции коллег. "Мы в эту группу ресторанов не входим. Но с удовольствием присоединились бы", – сказал предприниматель корреспонденту "Кавказского узла".

29 марта и 31 марта Алдар Лиджиков передал в "Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения" продуктовые наборы и средства бытовой химии для одиноких пожилых людей и инвалидов старше 65 лет, которые состоят на надомном социальном обслуживании и находятся на самоизоляции, сообщила пресс-служба министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии.

Работа ресторана Лиджикова из-за карантина остановилась полностью. "Не знаю, сколько мы протянем. Но долго не сможем в таком режиме находиться. У меня в штате около 20 человек. Сейчас они в отпуске без содержания. Теперь (после продления карантина – прим.) будем придумывать какие-то меры поддержки", – рассказал предприниматель.

Банки никаких послаблений не предлагают, платежи остаются прежними. "Меры поддержки правительства (Калмыкии – прим.) нас никак не затронули. Там же освобождение от арендной платы предусмотрено только для тех, кто республиканскую собственность арендует. Обещали еще беспроцентные кредиты. А куда обращаться, где их брать – непонятно. Если это будет работать, то хорошо", – добавил Лиджиков.

Месячный простой принесет предпринимателю, по его подсчетам, около 300 тысяч рублей убытка. "Конечно, мы ждем каких-то мер от правительства – федерального, регионального. Но надеемся только на себя. Теоретически нам могла бы помочь заморозка по кредитам и отсрочка по налогам", – сказал Алдар Лиджиков.

С 28 марта по 5 апреля в Калмыкии была приостановлена работа организаций общественного питания, объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов, а также предприятий в сфере услуг, "предусматривающих очное присутствие гражданина". В Элисте с того же дня введен режим чрезвычайной ситуации. Еще 19 марта из-за угрозы распространения коронавируса в Калмыкии были отменены массовые мероприятия, прекращен прием больных в дневных и круглосуточных стационарах. Часть школ в Элисте перешли на дистанционное обучение, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Примерно в ту же сумму оценила ущерб от продления карантина владелец ресторана "Легенда" Байрта Тостаева. "В эту сумму входят кредиты, зарплата, коммуналка. Я еще не встречалась с арендодателем, может договорюсь об отсрочке. Но потом все равно придется платить за этот месяц. На зарплату уходит не менее ста тысяч. Сейчас мне нечем платить. В штате 10 человек. До 5 апреля они в отпуске без содержания", – рассказала Тостаева корреспонденту "Кавказского узла".

Тостаева не стала переводить заведение на доставку еды на время карантина, потому что опасается за здоровье сотрудников. "Риск высокий. Вдруг кто-то заболеет, на меня ответственность ляжет: погнала людей развозить еду, а они заразились. Хотя работники моего ресторана сами предлагали поработать на доставке, потому что всем надо семьи кормить. Но мы этим не занимались раньше. Сейчас, чтобы запустить доставку, придется целый механизм настроить. Это опять затраты, а денег и так нет", – посетовала предприниматель.

Среди ресторанов, которые принимают участие в благотворительной акции в поддержку медработников, принимают участие те, которые и раньше занимались доставкой. "Крупных ресторанов там практически нет. Это те, кто всегда доставлял еду на дом. Я поддерживаю их начинание, но подключиться не могу, потому что сейчас просто нет такой возможности", – добавила Тостаева.

30 марта Минздрав Калмыкии сообщил о первом зараженном коронавирусом. Предварительное тестирование на COVID–19 дало положительный результат у еще восьми человек, которые общались с ним, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Хозяйка ресторана "Легенда" объявила 2 апреля в соцсетях о продаже юрты, которая стоит у входа в ее заведение. "Я смогла бы раздать кое-какие задолженности, в том числе по кредиту. Выплатить зарплату моим сотрудникам. И я уже думаю о будущем. Если эпидемия затянется, малоимущим людям попросту нечего будет есть. Есть мысль договориться с поставщиками и совместно организовать полевую кухню. Готовить на улице еду и раздавать нуждающимся. Нам надо сейчас как-то вместе выживать", – рассказала Байтра Тостаева.

Из-за карантина бизнесмены не имеют представления о завтрашнем дне. "Планировать, как раньше, сейчас невозможно – постоянно все меняется. В первые дни карантина хотела попасть на личный прием к премьеру (Юрию) Зайцеву. Но уже ввели ограничения на посещение и мне предложили написать письмо. Потом пообщалась с разными людьми (в администрации – прим.) и поняла, что надежды ни на кого нет", – сказала предприниматель.

Она не смогла добиться послаблений в банке. "У меня кредит как у физлица. В банке мне сказали: максимум, на что я могу рассчитывать, это отсрочка на месяц. Но через месяц должна буду выплатить двойную сумму. Какой тогда смысл в этой отсрочке? Допустим, нам дадут кредитные каникулы на полгода, что изменится? Потом придется за все шесть месяцев сразу выплачивать? Откуда брать такие деньги?" – задалась вопросом Тостаева.

Она полагает, что правительство должно поддержать малый бизнес. "Основной долг по кредитам мы обязаны заплатить, согласна. Но снизьте хотя бы процентную ставку. Плюс налоги. Представляете, сколько я должна буду заплатить, когда каникулы кончатся. Если через полгода, то около миллиона. Но после кризиса у людей снизится покупательская способность. Ко мне в ресторан перестанут ходить посетители. Я буду вынуждена сократить зарплату сотрудникам. Они не смогут что-то покупать в магазинах. Пострадает не только много бизнесов, но много самозанятых: швеи, массажисты и прочие", – отметила предприниматель.

Предприятия Калмыкии меняют профиль из-за пандемии

Некоторые из предпринимателей с введением карантина в регионе закрыли свои точки. "У меня мясной магазин с овощным отделом. Мы закрылись через два дня после объявления карантина (карантин был объявлен 28 марта – прим.), хотя на продуктовые магазин ограничительные меры не распространяются. Просто я сам медик по образованию и понимаю, что эпидемия – это реально страшно. И чтобы не допустить ее в Калмыкии, надо сидеть дома", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" владелец мясного магазина Евгений Манджиев.

Его магазин производит доставку продуктов, но эту услугу тоже пришлось временно приостановить, поскольку поставщики прекратили работу из-за карантина. "Мы произвели две последние доставки. Продали всю продукцию. Фермеры тоже опасаются за свое здоровье. Это правильно, я их понимаю. Наши запасы быстро кончились еще и потому, что мы принципиально не повышали цены. Я считаю, что нельзя на общей беде зарабатывать деньги. И, думаю, что государство в такие моменты тоже должно регулировать рынок, наказывать спекулянтов", – сказал владелец магазина.

За месяц простоя его убытки составят не менее ста тысяч рублей. "У меня никогда не было надежды на государство – только пожелание, чтобы не мешали нам работать. Но меры поддержки, конечно, сейчас нам помогли бы. Я арендую землю у города, думаю, власти могли бы временно не взимать у предпринимателей аренду. И хорошо было бы снизить налоговую нагрузку. Я хоть и плачу по "упрощенке" и штата у меня нет, работаю с женой, но суммы выходят немаленькие. Банки нам предлагают в лучшем случае лишь отдалить платеж. Но когда мы выйдем на работу, у нас накопятся большие долги. А у людей не будет денег", – заявил предприниматель.

Бизнесмены стараются помогать друг другу. "У нас там (в Архангельской области – прим.) помещение в торговом центре. Хочу отметить, что в Архангельске, как только был объявлен карантин, сразу перестали взимать оплату за аренду. Это говорит о том, что предпринимателя может услышать только такой же предприниматель. Сейчас бизнес старается друг другу помогать. А от правительства я каких-то мер поддержки на себе не ощутил", – резюмировал владелец магазина.

Предприниматель Алдар Эрендженов, занимающийся пошивом и продажей одежды известного в Калмыкии бренда 4Oirad, на время пандемии переключился на производство защитных масок. "Дело в том, что мы пострадали от падения рубля, потому что закупали для своей продукции только итальянскую или турецкую ткань – соответственно, в евро или долларах. Когда рубль рухнул, нам нужно было срочно переориентироваться, а разработки масок у нас уже имелись. Я привез несколько шаблонов из путешествия по Юго-Восточной Азии. Мы нашли производителей фильтрующего материала в Москве и запустили производство. Маски у нас текстильные, с фильтрующим материалом многоразового использования. Кроме того, мы производим антисептики для рук", – рассказал Эрендженов корреспонденту "Кавказского узла".

Запасов материала для его предприятия хватит максимум на месяц. "Крупные производители все уже скупили. А такой материал можно приобрести только в Китае и у одного производителя в Москве. Месяц еще поработаем и надо придумывать что-то другое. За три недели, с начала всей этой истории с коронавирусом, мы произвели где-то 500 масок. Проблема в том, что завод, на котором мы базируемся в Москве, закрыли, и нам срочно пришлось возвращаться в Элисту. А мы там только развернулись, все перенастроили, в Элисте не хватает аппаратуры", – посетовал предприниматель.

Эрендженов уверен, что при должной технической оснащенности, его компания могла бы производить несколько тысяч масок в день. "Сейчас мы производим около ста масок. Прибыли не получаем. Для нас это больше социальный проект – помочь своим землякам, друзьям, родственника, обеспечить их хоть какими-то средствами защиты. У нас в производстве занято три человека, часть денег уходит на зарплату", – рассказал создатель бренда 4Oirad.

Компания Эрендженова недавно направила на благотворительной основе комплекты респираторов с фильтрами в три сельские больницы: в центры Октябрьского и Малодербетовского районов, Большой Царын и Малые Дербеты, а также в поселок Ики-Бурульского района Оргакин. Кроме того, безвозмездно были переданы сменные кассеты для фильтров респираторов инфекционному отделению республиканской больницы и станции скорой помощи. "Инфекционной больнице и скорой помощи мы передали 200 комплектов сменных фильтров. В районах раздали медикам респираторы и очки. 15 таких комплектов отправили в Малые Дербеты, 11 – в Большой Царын и еще пять – в Оргакин", – уточнил Эрендженов.

Чтобы бизнесу быстрее восполнить потери после пандемии, властям стоило бы отменить на год налоги и ввести льготы за коммунальные услуги. "Учитывая турбулентность, с которой развивается ситуация в России, я даже предположить не могу, что будет дальше", – сказал Алдар Эрендженов.

Власти Калмыкии пообещали бизнесу компенсировать убытки

Республиканским властям важно поддерживать местных производителей, заявил глава Калмыкии Бату Хасиков. "Еще один вопрос, который мы не должны упускать из виду – это продовольственное обеспечение. В этой ситуации нам важно поддерживать местных производителей, помогать им наращивать мощность. Со своей стороны обеспечим им поддержку в виде льготных кредитов, микрозаймов, компенсации части затрат", – написал он на своей странице в Facebook 2 апреля.

По словам бизнес-омбудсмена Калмыкии Санала Улюмджиева, предприниматели еще не обращались за помощью в виде кредитов и отсрочек по платежам. "С банками картина ясна – процентные ставки остались на том же уровне. И пока рано говорить о каких-то послаблениях. Что касается вопросов, связанных с кредитованием малого и среднего бизнеса, то, думаю, скоро предприниматели начнут к нам обращаться. Мы, в свою очередь, готовы оказать консультативную и любую другую помощь в рамках своей компетенции", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Улюмджиев.

После введения карантина несколько предпринимателей пожаловались на действия властей. "Мэрия и правоохранительные органы требовали закрыть некоторые заведения, которые имели право продолжать торговлю. Но такие случаи носят не массовый характер, было два-три спора, мы их разрешили", – рассказал Улюмджиев.

Бизнес-омбудсмен сообщил, что направил в парламент Калмыкии письмо с просьбой ввести для предпринимателей налоговые каникулы. "Меня там поддержали, но пока на словах. Такие вопросы быстро не решаются", – добавил Санал Улюмджиев.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой COVID-2019, и как обстоят дела в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информацию о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".