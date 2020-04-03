Число зараженных коронавирусом в Калмыкии возросло до семи

03 апреля 2020, 10:05

Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Калмыкии, и число заболевших составило семь.

Как сообщал "Кавказский узел" на 2 апреля в Калмыкии был подтвержден коронавирус только у одного жителя республики. Ранее, 1 апреля, один из пациентов, который находился под наблюдением врачей, сбежал из обсерватора в Элисте.

Коронавирус подтвержден еще у шести жителей Калмыкии, которые ранее были госпитализированы с подозрением на заболевание. Всего в регионе семь таких больных, сообщил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

"Шесть человек вчера (2 апреля) прислала федеральная лаборатория нам подтверждение, итого у нас есть семь подтвержденных случаев (коронавируса)", - цитирует Кикенова РИА "Новости".

По словам министра, больные чувствуют себя хорошо, никто не нуждается в искусственной вентиляции легких.

С 28 марта в Калмыкии была приостановлена работа организаций общественного питания, объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов, а также предприятий в сфере услуг, "предусматривающих очное присутствие гражданина". В Элисте с того же дня введен режим чрезвычайной ситуации. Вынужденные выходные и меры самоизоляции ударили по предпринимателям. О ситуации с распространением заболевания говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".