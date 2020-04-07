Двое из 11 пациентов с коронавирусом выздоровели в Калмыкии

07 апреля 2020, 23:29

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Калмыкии увеличилось до 11. Двое из них сегодня выписаны из больницы. Глава регионального Минздрава признал наличие клопов в закрывшемся обсерваторе и рассказал о тотальной обработке всех его помещений.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта Минздрав Калмыкии сообщил о первом зараженном коронавирусом. По состоянию на 6 апреля в местной лаборатории Роспотребнадзора было выявлено 28 предварительных положительных тестов на коронавирус, семь из них были подтверждены в федеральной лаборатории. Состояние одного из пациентов ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Подробная информация о динамике распространения вируса и мерах, принятых властями, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

11 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Калмыкии, двое выздоровели

На 10.00 мск 7 апреля в инфекционной больнице с предварительно положительным диагнозом находились 30 человек, сообщила сегодня пресс-служба Минздрава Калмыкии.

"Госпитализировано в инфекционную больницу 48 человек с проявлениями симптомов ОРВИ. 19 из них – с предварительно положительным результатом анализа на вирус. 11 случаев подтверждены федеральной лабораторией. В изоляторах Элисты находятся 33 человека из категории «контактных». Под домашним наблюдением медицинских работников на сегодняшний день остается 236 человек, прибывших из эндемичных регионов, без симптомов ОРВИ", - говорится в сообщении на странице министерства в Instagram.

До появления этого сообщения министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов привел несколько другие данные. По его словам, на 7 апреля в инфекционной больнице находились 48 человек, у 29 из них подтвержден диагноз в региональной лаборатории Роспотребнадзора.

"Сегодня выписываются первые пациенты, у которых был диагностирован коронавирус на федеральном уровне. Таких пациентов двое. И двое выписываются, у которых были подтверждены [положительные анализы на коронавирус] на уровне нашей лаборатории. Их диагнозы впоследствии не подтвердились [в федеральной лаборатории]", - рассказал в эфире местного канала министр, слова которого передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Кикенова, еще один пациент инфекционной больницы "с неподтвержденным диагнозом" был выписан 6 апреля. "Кроме того, регулярно идет выписка из обсерватора по истечении срока карантина", - добавил министр.

Он сообщил, что состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, один из них по-прежнему "находится на искусственной вентиляции легких", второй в ИВЛ пока не нуждается. "Остальные чувствуют себя удовлетворительно и готовятся к выписке по срокам", - заверил Кикенов.

В инфекционной больнице "в стабильно-тяжелом состоянии находится женщина 62 лет, а на аппарате ИВЛ – мужчина 68 лет", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" врач стационара.

"Мужчина в тяжелом состоянии, он нестабилен. У обоих серьезные сопутствующие заболевания. В одном случае [сопутствующее заболевание] связано с онкологией, в другом – с трансплантацией органов", - пояснила врач.

Она также сообщила, что четверо выздоровевших, о которых рассказал министр, уже выписаны из больницы.

Министр признал наличие клопов в закрывшемся обсерваторе

Отвечая на вопросы подписчиков во время прямого эфира, Юрий Кикенов подтвердил, что в обсерваторе, развернутом в общежитии КалмГУ, были обнаружены клопы. В связи с этим, по его словам, пациенты переведены в другой обсерватор – на базе детского центра "Кванториум".

"Должен сказать, что клопы там были и до того, как общежитие стало обсерватором… На сегодня там проведена тотальная обработка всех помещений против клопов. Сейчас идет выдержка, чтобы они все там погибли. После чего мы сможем открыть этот обсерватор", - сказал министр.

Жалоба на клопов с соответствующими фотографиями появилась 6 апреля в паблике doska.pozora.08 в Instagram. "В общежитии КГУ на 5микро, где открыли обсерватор, толпы клопов, они повсюду на стенах, в кроватях, на стенах и на потолке! Об этом было сообщено СЭС, но никакой эмоции и телодвижений не наблюдается. Просто людей переселили в другое помещение. А дезинфекции не произвели", - написал анонимный автор фотографий, на которых видны клопы на постельном белье и обуви.

Отметим, что 5 апреля один из пациентов инфекционной больницы в прямом эфире в Instagram пожаловался на отсутствие в стационаре градусников и тонометров (видео есть в распоряжении "Кавказского узла").

"Нет градусников. Вчера соседу [по палате] стало плохо, он постучал и попросил измерить ему давление. [Сотрудник больницы спросил]: "А у вас есть аппарат?". Он говорит: "Нет. Меня тошнит". "Ну, если "Мезим" есть, выпей "Мезим"… У них не то что таблеток от давления, у них аппарата измерить давление нет", - рассказал молодой человек. При этом он отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла", изменилась ли ситуация за прошедшие два дня.

В инфекционной больнице корреспондента "Кавказского узла" заявили, что проблем с градусниками у них нет. "Градусники есть, тонометры на каждого больного не требуются. Кому надо, медсестры измеряют давление", - заверила врач стационара.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".