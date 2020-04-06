Чиновники в Калмыкии пообещали упростить тестирование на коронавирус

06 апреля 2020, 16:53

Власти Калмыкии заключили договор с частной лабораторией для платного добровольного тестирования людей на коронавирус. Результаты первичных тестов решено возить не в Москву, а в Волгоград и Ставрополь, сообщили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта Минздрав Калмыкии сообщил о первом зараженном коронавирусом. 2 апреля подтвердились тесты на вирус у еще шести жителей Калмыкии.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев коронавируса на юге России и Южном Кавказе. Подробная информация о динамике распространения вируса и мерах, принятых властями, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В местной лаборатории Роспотребнадзора выявлено 28 предварительных положительных тестов на коронавирус, семь из них подтверждены в федеральной лаборатории, сообщил сегодня министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"Состояние одного из пациентов ухудшилось. Пациент находится сейчас на аппарате искусственной вентиляции легких. Он относится к самой опасной группе пациентов - то есть [из числа людей] пожилого возраста, страдающих большим количеством сопутствующих патологий", - сказал в эфире местного канала министр, слова которого передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Кикенова, заканчивается срок режима изоляции у части пациентов обсерватора. "Один из обсерваторов мы закрыли на обработку. Это обсерватор в общежитии [КалмГУ]. В первом нашем обсерваторе – на базе [детского технопарка] «Кванториума» - сейчас находятся 39 человек, у многих из них заканчивается срок режима изоляции", - рассказал министр.

Результаты первичных тестов решено возить в Волгоград и Ставрополь

В ближайшие дни в Элисте начнет работать частная лаборатория, где желающие смогут платно пройти обследование на коронавирус, добавил Юрий Кикенов. "Согласно договору, который мы заключили с частной медицинской лабораторией, сегодня они должны завезти оборудование… Скорее всего, мы организуем онлайн-запись [на обследование], чтобы не было приема в порядке живой очереди. Это будет одним из наших условий", - сказал он, подчеркнув, что анализы в этой лаборатории пока не принимаются.

Предварительные результаты тестов теперь будут подтверждаться не в Москве, а «в противочумных институтах Волгограда и Ставрополя», добавил в прямом эфире глава управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангар Санджиев. "Надеюсь, мы станем быстрее получать результаты", - пояснил он.

В Калмыкии, по словам Санджиева, запущены еще две лаборатории, которые будут обследовать людей, относящихся к группам риска – в частности, медработников, сотрудников полиции и больных пневмонией. "Эти и другие группы риска будут обследоваться на базе элистинской противочумной станции и в лаборатории министерства здравоохранения на базе инфекционного стационара. Основная лаборатория – лаборатория Роспотребнадзора – продолжит заниматься исследованием контактных и больных лиц", - сказал Санджиев.

По его словам, в Калмыкии сегодня установлено 400 человек «из числа контактных». «Вчера (5 апреля) у нас был зарегистрирован факт заболевания коронавирусом у гражданина, который работал продавцом в одной из федеральных торговых сетей», - рассказал Санджиев. Он отказался сообщить зрителям прямого эфира название магазина, сославшись на врачебную тайну.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".